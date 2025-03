Para assistir hoje na Netflix: O final deste suspense com a estrela de Avatar deixaria Shyamalan com inveja

Se você está a fim de um bom suspense, não hesite e dê play nesta joia que passou injustamente despercebida quando foi lançada há cinco anos.

Lançado em 2020 na Netflix, Fratura é um suspense emocionante dirigido por Brad Anderson, diretor de O Operário com Christian Bale. A história nos apresenta Ray, interpretado pela estrela de Avatar, Sam Worthington. Ele para em um posto de gasolina na rodovia com a esposa e a filha para esticar as pernas. A menina cai e quebra o braço.

Quando ele acorda, o pesadelo começa

O pai correu para o pronto-socorro mais próximo. Enquanto sua esposa e a menina vão fazer uma ressonância magnética. Ray, exausto, adormece no saguão. Quando ele acorda, o pesadelo começa. Sua esposa e filha estão desaparecidas, e o hospital não encontra nenhum vestígio do tempo em que a família de Ray passou na unidade.

Psique torturada e reviravolta final

Se você gosta de suspenses inteligentes com um final inesperado e alucinante, vai adorar Fractured, no original. A história nos leva a um turbilhão de situações cada vez mais perturbadoras ao lado de Worthington completamente perdido e em pânico. O ator oferece uma performance absolutamente notável como um pai abandonado à própria sorte, tentando descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua família.

Anderson consegue confundir os limites à medida que a trama avança, e a cada minuto nos perguntamos sobre os extremos entre realidade e imaginação. A revelação final, tão chocante quanto de partir o coração, é apresentada de uma maneira extremamente coerente e nos agarra pelas entranhas.

O final de Fratura é tão bom quanto o mestre do assunto, M. Night Shyamalan, poderia idealizar. Espere ficar completamente abalado por este suspense cativante, que, de certa forma, lembrará Ilha do Medo, de Martin Scorsese, devido à psique torturada do personagem principal.

Fratura está disponível na Netflix, dentre outros filmes bons para assistir.

Por Evelyn Souza