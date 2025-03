“Um dos filmes de guerra mais intensos que já vi”: As primeiras críticas deste longa-metragem tão aguardado são bem positivas

Um ano depois de Guerra Civil, Alex Garland mergulha os espectadores no coração de uma nova guerra com Warfare e o resultado promete ser particularmente intenso, de acordo com as opiniões iniciais americanas.

Em 17 de abril de 2024, Alex Garland imaginou um futuro explosivo para os Estados Unidos na Guerra Civil, o que causou arrepios à medida que a eleição presidencial dos EUA se aproximava.

Um ano depois, o diretor está de volta e, auxiliado por Ray Mendoza, ele novamente mergulha o espectador no coração de uma guerra graças a Tempo de Guerra, Warfare no original, que revisita o conflito no Iraque através das memórias de um grupo de soldados, interpretados em particular por Joseph Quinn, Charles Melton e Will Poulter.

Previsto para 17 de abril nos cinemas nacionais, as primeiras críticas de Tempo de Guerra estão presente entre os entusiastas que estão a espera do longa. Além de Tempo de Guerra, Alex Garland terá uma nova jogada como o filme Extermínio: A Evolução, que irá aos cinemas no dia 15 de janeiro de 2026. Dessa vez, Garland assumiu o roteiro e a direção ficou por conta de Danny Boyle.

“Warfare é um dos filmes de guerra mais intensos que já vi. Parecia que eu estava lá com esses soldados, com seu design de som impecável e atmosfera claustrofóbica. É uma experiência um tanto assustadora, e fiquei fisgado do começo ao fim.”

“Warfare é um olhar devastador, implacável e completamente devastador sobre Modern Warfare. Meu coração está acelerado, meu corpo está chocado e ainda estou respirando pesado. Este não é apenas mais um filme de guerra… é uma experiência. Tirando qualquer pedaço de espetáculo e entregando apenas a crueza da guerra”

“Estou absolutamente chocado com #Warfare . Brutal, realista, horripilante e uma das representações mais angustiantes de guerra na tela. Ele se desenrola como um filme de terror aumentando a tensão. Há uma cena que me fez tapar os ouvidos. Filme incrível. Melhor uso de “Call On Me” de todos os tempos. #A24”

“Warfare é cru, honesto e absolutamente arrepiante. O primeiro ato é desconfortável às vezes. Não se deixe dissuadir pelo trailer, se você se deixou. Isso não glorifica a guerra nem encobre o impacto devastador que ela teve no povo iraquiano. É realmente devastador em todos os níveis.”

“Totalmente impressionado com #WARFARE . Sem dúvida, um dos filmes de guerra mais envolventes e viscerais que já vi — e também um que menos romantiza a guerra. Cativante desde o momento em que começa, Warfare coloca o espectador bem no meio de uma missão que deu errado. Você é rapidamente engolido pelo caos do combate, e ele nunca para. É uma produção impressionantemente impressionante.

A atenção aos detalhes em todos os aspectos, performances estelares, as cenas de batalha impecavelmente coreografadas, a fotografia incrivelmente impressionante e aquele design de som — tudo isso se soma para tornar o filme uma representação impossivelmente avassaladora e muitas vezes avassaladora da guerra.

Fiquei deslumbrado com o artesanato cinematográfico e maravilhado com as demonstrações de fraternidade, mas também fiquei completamente destruído pela realidade da guerra moderna.”

“Warfare é quase insuportavelmente tenso — um filme de combate em que você está lá, livre de quase todos os enfeites. Excelentes atuações do elenco jovem, com Garland e Mendoza trabalhando lindamente juntos. Também tem uma das mixagens de som mais incríveis de todos os tempos — assista no cinema mais barulhento.”

“Warfare de Alex Garland e Ray Mendoza é definitivamente o filme mais intenso que assisti este ano. Incrivelmente envolvente em sua abordagem, somos lançados em uma situação impossível com soldados presos dentro de uma casa sob ataque. Há pouco espaço para respirar e muita ação neste filme de guerra de alta energia baseado em uma história real.

O elenco é composto por nomes conhecidos como Joseph Quinn, Kit Connor, Charles Melton, Noah Centineo, Will Poulter e Cosmo Jarvis, mas o ritmo é tão frenético e a energia tão caótica que os homens realmente desaparecem em seus papéis.

Um elenco repleto de estrelas, claro, mas as estrelas aqui são os soldados, todos os quais estão fazendo tudo o que podem para salvar vidas e dar o fora dali. Gostei da abordagem única do filme – fiquei sentado ali atordoado e congelado por quase todo o tempo de execução, ele traz esse tipo de intensidade. Assista em uma tela grande com som ainda maior. Este é uma jornada!”

“WARFARE empurra os espectadores diretamente para o coração do combate, proporcionando uma experiência intensa em tempo real que poucos filmes podem igualar em termos de imersão total. Agonia, precisão, desorientação, caos, violência e bravura se desdobram em uma sucessão implacável, enquanto Alex Garland e Ray Mendoza criam uma visão que prioriza a autenticidade a cada passo.

O desenvolvimento dos personagens é quase inexistente aqui, mas esta é, em última análise, uma experiência imersiva e inabalável. O design de som é estrondoso e angustiante, enquanto a edição amplifica a tensão a níveis quase insuportáveis. Senti como se não conseguisse respirar até os créditos rolarem.”

“WARFARE, os 90 minutos mais intensos de um filme que eu já vi em muito tempo. Direção, som e performances incríveis, particularmente Joseph Quinn. Cada performance que vejo dele, eu fico continuamente impressionado. Filme realmente bom.”

“Warfare, de Alex Garland e Ray Mendoza, é uma obra honesta, angustiante, intensa e poderosa. É um dos primeiros filmes imperdíveis do ano. Uma homenagem incrível ao sacrifício inimaginável que essa corajosa banda de irmãos fez. Coisas incríveis. Impecável #Warfare #WarfareMovie “.

“Finalmente obtive permissão para falar sobre este filme. #Warfare é o primeiro grande filme deste ano. Não é apenas um filme de guerra, mas também pode ser considerado um filme de terror. Extremamente tenso e profundamente perturbador. E certamente não é para os sensíveis.”

