Paróquia de Santo Antônio de Lisboa promove jantar da festividade e carreata neste final de semana

A Paróquia de Santo Antônio de Lisboa realiza neste final de semana dois eventos importantes alusivos à festividade do santo padroeiro. Neste sábado, 24, a partir das 19h, o tradicional Jantar da Festividade reunirá no Centrão (Rua São Miguel, 943, Jurunas) a comunidade para confraternizar a chegada de um momento muito esperado pelos paroquianos devotos de Santo Antônio de Lisboa. Além do jantar, para quem adquirir as cartelas do evento, haverá sorteio de prêmios e show com o grupo JamBoo Band.

No domingo, 25, será realizada a carreata que ocorre todos os anos após a missa que será celebrada na Capela de Santo Antonio de Lisboa, na Rua dos Tamoios, às 8h30, pelo pároco Frei Rodolfo Pimentel.

De acordo com o casal coordenador 2025/2026, Eloi e Rosimary Sousa, que juntamente com uma equipe de oito diretorias são responsáveis pela organização da festividade – Pascom, Diretoria de Liturgia, Finanças, Barracas, Logística, Patrocínio, Licenças e Programação Cultural -, o objetivo da carreata é convidar a população para participar tanto programação litúrgica quanto cultural, que este ano tem início no próximo dia 30. “Percorremos junto com a imagem do nosso santo padroeiro os bairros próximos à nossa Capela para anunciar que chegou o período mais esperado do ano para todos nós e também convidar as pessoas a prestigiarem nosso calendário de missas, trezenas, shows culturais e vendas de comidas típicas, que começará dia 30.05 e irá até o próximo dia 13.06”, explicam.

O roteiro da carreata de domingo terá como ponto de partida a Capela de Santo Antônio de Lisboa e percorrerá a Rua dos Tamoios, Avenida Serzedelo Correa, Rua dos Caripunas (Paróquia Sagrado Coração de Jesus), Trav. Quintino Bocaiúva, Rua Fernando Guilhon, Trav. Alcindo Cacela (Paróquia São Miguel), Alcindo Cacela (Paróquia São Judas Tadeu), Av. Bernardo Sayão, Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Rua Honório José dos Santos, Trav. Timbiras, Av. Roberto Camelier (Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus), Av. Roberto Camelier, Rua Fernando Guilhon, Honório, Rua Pariquis (paróquia Santa Luzia), Av Bernardo Sayão, Rua Cesário Alvim (Paróquia Nossa Senhora da Conceição), Rua Cesário Alvim, Trav. Monte Alegre, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu (Paróquia Santíssima Trindade), Av. Serzedelo Correa, Av. Conselheiro Furtado, Trav. Apinagés, Rua dos Tamoios e retorno para a Capela de Santo Antonio de Lisboa.

Confira a programação no Instagram :@salbelem

Imagens: Pascom