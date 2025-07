Prêmio Branco de Melo 2025 divulga artistas selecionados no Pará

A Fundação Cultural do Pará divulgou nesta terça-feira (8) o resultado final do Prêmio Branco de Melo 2025, voltado ao incentivo da produção artística e cultural no estado. A portaria com os nomes dos artistas selecionados e da lista de reserva foi publicada no Diário Oficial do Estado.

No total, nove artistas foram contemplados e outros nove ficaram no cadastro de reserva. Os projetos selecionados se destacam por sua inovação e diversidade de linguagens, como desenho, fotografia e pintura, refletindo a força da arte contemporânea paraense.

A Fundação alerta que os artistas selecionados devem entregar a documentação final e assinar o contrato entre os dias 9 e 15 de julho. A etapa é obrigatória para garantir o recebimento do apoio previsto no edital nº 007/2025.

Confira os artistas selecionados:

Felippe Castro Garcia

José Antônio Silva Dias Junior

Karina da Silva Martins

Marcone José Moreira

Maria Ceci Leal Bandeira

Maria Cristina Simões Viviani

Maria Itatiane da Silva Moraes

Rafaela Maria Moreira Monteiro

Raphael Nuijima Sagarra

Cadastro de reserva:

Eduardo Otávio Ferreira Vasconcelos

Isabela Sales Wanderley

Jordana Costa de Matos

Leda Maria Braga Jorge

Luciana Lemos Azevedo

Marcelle Dayane do Nascimento Viana

Marcelo Gonzaga Lobato

Mauricio Igor Neves Almeida de Almeida

Monique Ferreira da Silva

O Prêmio Branco de Melo é uma das principais iniciativas de fomento à cultura no estado, valorizando o talento local e estimulando novas expressões artísticas.

Imagem: Agência Pará