Escola de Governança Oferece Curso de Inglês para Motoristas

O curso “dois em um” visa preparar servidores municipais e estaduais para lidar com situações cotidianas durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) está com inscrições abertas para o curso de “Inglês Introdutório e Receptivo para Motoristas”, com 30 horas de carga horária. O curso, destinado a servidores municipais e estaduais, será realizado de 14 a 30 de abril. As inscrições devem ser feitas pelo site da EGPA.

Em parceria com o Programa Capacita COP 30, o curso oferece aos servidores públicos a oportunidade de se preparar para receber autoridades internacionais. Segundo o professor de inglês, José Moura, o curso abordará os principais diálogos que ocorrerão durante o evento. “O motorista vai aprender sobre saudação, levar a pessoa ao seu destino, que pode ser um hotel, centro de convenção ou até mesmo ao hospital. O curso é sobre preparar este servidor para qualquer situação”, fala o professor.

O curso de Receptividade abordará boas maneiras e etiqueta social para situações cotidianas. Além disso, os participantes aprenderão sobre a importância do perfil profissional adequado, incluindo postura, vestimenta e apresentação pessoal, elementos essenciais para transmitir profissionalismo e confiança, garantindo um atendimento de excelência.

“A comunicação também será um ponto-chave do treinamento, abrangendo tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. O servidor aprenderá a utilizar os vocativos formais corretamente e a manter uma abordagem, cortês e respeitosa em todas as interações”, explica o Augusto Santos, professor do curso.

Segundo Helvio Arruda, diretor-geral da EGPA, esta capacitação é crucial para preparar os servidores para a COP 30.

“O curso misto de Inglês e Boas Maneiras, destinado aos colegas servidores públicos que labutam na arte de dirigir, vai proporcionar aos participantes conhecimentos adicionais que serão muito úteis durante o evento da COP 30 em nossa cidade e ficará como um legado em suas respectivas capacitações de aprimoramento profissional”, fala o diretor sobre a expectativa do curso.

Serviço: Curso de Inglês Introdutório e Receptivo para motoristas

Cronogramas de aula:

14/04 Aula Inaugural (inglês +receptividade)

16/04 – Inglês 22/04 – Receptividade e boas maneiras

23/04 – Inglês 25/04 – Receptividade e boas maneiras

28/04 – Inglês

Horário: 14H

Carga horária: 30H

Foto: Divulgação