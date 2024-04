Passagens aéreas até R$ 200: programa começa a funcionar ainda em abril

O programa Voa Brasil, que vai garantir passagens aéreas por até R$ 200, vai começar a operar ainda em abril, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Divulgada pelo governo federal em março do ano passado, a iniciativa estava prevista para ser lançada em janeiro de 2024, mas isso não ocorreu.

O início do programa foi anunciado por Silvio Costa em evento de lançamento do programa Asas para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), para incentivar a diversidade, a inclusão e a capacitação no setor aéreo.

Serão oferecidas, no âmbito do programa, cinco milhões de passagens a R$ 200 para um público-alvo específico: aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

A previsão da Pasta, de acordo com o ministro, é de que cerca de 2,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste primeiro momento. Não poderão ter acesso ao programa, no entanto, aqueles que voaram nos últimos 12 meses, como ele também adiantou.

Imagem: Divulgação