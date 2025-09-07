Pavimentação da Rodovia PA-220 garante maior mobilidade para a população de Maracanã

Mais um trecho de pavimentação da PA-220, no município de Maracanã, nordeste paraense foi entregue pelo Governo do Estado na tarde de ontem, sábado, 06. Com a conclusão, já são 54 quilômetros asfaltados e sinalizados, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para milhares de moradores da região.

“Hoje estamos aqui para concluir essa obra importante para Maracanã e as cidades do entorno, essa estrada vai mudar a região, vai integrar as comunidades, trazer turismo, vai trazer novas oportunidades, facilitar o escoamento da agricultura familiar e o desenvolvimento para essa região”, informou o governador Hana Ghassan.

“É muito importante ser um Estado que investe, nosso compromisso é avançar com novas obras, novas estradas para reforçar a infraestrutura e a mobilidade dessa região com mais segurança. Uma estrada dessa é sinônimo de progresso, de educação, de desenvolvimento”, pontuou a vice-governadora Hana Ghassan.

TÍTULO DE CIDADÃOS

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan receberam o título de cidadãos de Maracanã, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em benefício da cidade. Também estiveram presentes a primeira-dama Daniela Barbalho, o prefeito de Maracanã, Reginaldo Carreta, além de secretários de Estado, vereadores e demais autoridades municipais.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a importância da obra para a integração regional. “Esse é um investimento que vai além do asfalto. Estamos falando de desenvolvimento, de facilitar o escoamento da produção agrícola e de dar dignidade a quem depende dessa rodovia todos os dias. Mais de 250 empregos foram gerados e a nova ponte sobre o Rio Caripi, na Vila Santa Maria, reforça a estrutura da PA-220. É o governo trabalhando por quem mais precisa”, afirmou o secretário.

A pavimentação do trecho da PA-220 abrange 12 quilômetros, beneficiando diretamente as comunidades de Vila Progresso, Vila Santa Maria e Vila São João. Além do asfalto, a obra incluiu a construção da ponte na Vila Santa Maria, sobre o Rio Caripi. Localizada entre a PA-395 e a PA-127, a rodovia é considerada estratégica para a integração do nordeste paraense.

BENEFÍCIOS DIRETOS

Com a conclusão desta etapa, a PA-220 soma agora 54 quilômetros pavimentados, contribuindo para a redução do tempo de viagem, a valorização econômica da região e o aumento da segurança viária. A dona de casa Zelina de França, 72 anos, mora no início da rodovia, no entroncamento com a PA-127, e comemorou a transformação. “Moro aqui há mais de 20 anos. Antes era só lama e buraco, era muito ruim passar por aqui. Agora tá bonito, mais seguro, bem sinalizado. Estamos muito felizes, está de parabéns”, disse.

O agricultor Édson Costa, 42 anos, também ressaltou a mudança. “Já andei muito por aqui, era difícil. Gastávamos mais de uma hora para chegar do outro lado. Quando chovia era complicado demais. Agora é uma maravilha, reduziu o tempo, graças a Deus”, pontuou o morador.

A entrega da obra reforça o compromisso do Governo do Pará em ampliar a infraestrutura rodoviária e levar desenvolvimento para todas as regiões do Estado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias