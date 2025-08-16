sábado, agosto 16, 2025
Flamengo define data para votar contrato do novo patrocinador master

Conselho Deliberativo decidirá os rumos do vínculo na próxima terça-feira (19)

Guilherme Xavier, da CNN

O Flamengo já decidiu quem será o seu novo patrocinador master, após a saída da PixBet. Nesta terça-feira (19), o contrato passará por votação no Conselho Deliberativo.

O sigilo com relação ao escolhido é grande, tanto que o nome da empresa não apareceu no documento de convocação, enviado na manhã deste sábado aos conselheiros. Como a CNN apurou, Superbet, Betano e Sportingbet estão no páreo. 

As três casas de apostas enviaram propostas com valores superiores a R$ 200 milhões por ano, cifras que fazem do Flamengo o clube mais bem pago em patrocínio master no futebol brasileiro.

O escolhido estampará o espaço mais importante do uniforme rubro-negro no time profissional masculino e feminino, além do basquete. O “Time Flamengo” dos esportes olímpicos, também será contemplado no acordo.

Por que o Flamengo rompeu com a PixBet?

A insatisfação da diretoria começou quando a casa de apostas parou de honrar com os vencimentos. Internamente, a PixBet admite dificuldade em fluxo de caixa e, por isso, se afastou de uma possível renovação. 

A saída da empresa não envolveu rescisão. O contrato, firmado em 2024, termina no fim deste ano e tem possibilidade de renovação automática por mais dois, fato que renderia mais R$ 250 milhões ao Flamengo.

Diante das dificuldades financeiras, contudo, a PixBet não exerceu a cláusula. A saída também encerrará as operações da FlaBet, casa oficial do Flamengo na PixBet. O clube carioca receberia R$ 50 milhões a mais pela parceria caso renovasse o contrato.

Foto: Divulgação/Adidas

