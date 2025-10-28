Plataforma eCult+ será lançada em Belém e promete modernizar o acesso à cultura no Pará

Na próxima quarta-feira (29 de outubro), em Belém, será apresentada a plataforma digital eCult+ (Espaços Culturais + Governança), criada para facilitar o acesso e a gestão dos equipamentos culturais públicos do Estado do Pará.

O lançamento ocorrerá no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 19h, com uma apresentação musical especial de Andrea Pinheiro e do Trio Paraense.

O que é a eCult+ e como funciona

A plataforma reúne, em um único ambiente online, informações sobre espaços culturais públicos do Pará e suas programações. No lançamento já estarão cadastrados mais de 70 espaços culturais.

Por meio da ferramenta, será possível:

buscar e comparar espaços culturais conforme localização, capacidade e infraestrutura;

verificar datas disponíveis e fazer solicitações de uso de forma online e segura;

acessar uma agenda cultural integrada, onde o público poderá ver o que está acontecendo nos principais equipamentos culturais do Estado;

encontrar, ainda, um cadastro de prestadores de serviços da indústria criativa como técnicos, produtores, artistas e fornecedores conectando-os a oportunidades de trabalho.

Segundo a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, a plataforma vem para simplificar processos e fortalecer a articulação institucional entre os equipamentos culturais públicos do Pará. “Hoje, quem quer realizar um evento precisa lidar com diferentes gestões e percorrer vários caminhos até encontrar um espaço disponível. Essa ferramenta vem para facilitar esse processo”, afirmou.

Para os profissionais da cadeia cultural produtores, iluminadores, cenotécnicos, tradutores, entre outros , a eCult+ representa “um avanço importante” no sentido de profissionalizar, valorizar e gerar mais oportunidades de trabalho.

Essa iniciativa reforça a importância dada à cultura como componente da vida regional, especialmente no Pará e na Amazônia. Em um cenário de grande visibilidade internacional como o que se aproxima com a COP 30 em Belém , ter uma plataforma moderna de gestão e visibilidade cultural ajuda a colocar a região em evidência não apenas pela natureza, mas também pela vitalidade da sua produção artística, criativa e cultural.

Imagem: Divulgação