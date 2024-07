Tony Ramos revela “susto” após acordar de cirurgias no cérebro

O ator Tony Ramos contou que “tomou um susto” ao acordar no hospital após passar por duas cirurgias no cérebro. O artista de 75 anos realizou drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) em maio deste ano.

De acordo com o ator, ele pediu para a sua esposa ler as notícias sobre seu caso.

– Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, a Lidiane [esposa] me contou o que tinha acontecido, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso – em entrevista à Folha de S.Paulo.

– Eu vinha sentindo uma dor de cabeça quando tossia, doía a minha testa, bem na frente, às vezes na lateral. Eu dizia para a minha mulher que achava que tinha pinçado um nervo na coluna. Ela me disse “vai ao médico” – relatou sobre o período que antecedeu sua internação.

Ramos contou que estava no no Rio de Janeiro terminar de filmar A Lista, com a atriz Lilia Cabral. Ele não ouviu o conselho da esposa sobre ir ao médico porque não estava com tempo.

– Eu não tinha tempo naquele dia, então tomei um remédio comum e fui deitar. Quando comecei a me demorar, estava chegando a hora de eu sair para a filmagem, ela [esposa] subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado – disse.

– Nisso chegou o carro da produção, a Lidiane chamou nosso funcionário e pediu que ele chamasse o motorista do filme para ajudar porque ela não aguentava o meu peso sozinha. Ligou para a minha médica por FaceTime. Quando me viu daquele jeito, ela mandou uma ambulância na mesma hora – acrescentou.

O artista disse estar “repetindo tudo o que a minha mulher me contou”, por apenas se lembrar do que aconteceu quando acordou na UTI, “depois de o pior já ter passado.”

Tony ficou internado entre os dias 16 e 24 de maio. Após sentir-se mal, fez uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano, no próprio dia 16. No dia 19, passou por uma nova operação, após exames mostrarem novos hematomas no cérebro. No dia 22 de maio, ele deixou o CTI, e fez fisioterapia no hospital até o dia da alta, 24.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews/Tom Zé Fonseca