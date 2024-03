Thammy se irrita e abandona entrevista com Ratinho no SBT

O vereador de São Paulo Thammy Miranda (PL) abandonou os bastidores do estúdio do Programa do Ratinho, no SBT, por se irritar com uma piada feita pelo apresentador que ele considerou ser transfóbica.

O fato aconteceu na última segunda-feira (26) e foi noticiado pela imprensa nesta quinta (29), com detalhes sobre o quê foi dito por Ratinho.

– Eu não sei se é ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né? – disse o apresentador ao anunciar o entrevistado.

Thammy, que passou pela transição de gênero de mulher para homem trans em 2014, não gostou da fala de Ratinho e não entrou no programa para gravar.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o vereador confirmou que resolveu não participar da atração depois do comentário.

Fonte: Pleno News/Foto: André Bueno | REDE CÂMARA SP