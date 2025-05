Prefeitura destrói 1000 escapamentos apreendidos de motocicletas adulterados

O prefeito de Belém, Igor Normando, acompanhou a destruição de 1000 escapamentos de motocicletas adulterados realizada no Pátio de Retenção de Veículos da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), bairro da Marambaia, nesta quarta-feira (14).

Os escapamentos adulterados foram destruídos com o uso de um rolo compactador. As peças foram apreendidas durante as operações do programa “Belém em Ordem”, realizadas com o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB) e voltadas à fiscalização para prevenir e combater irregularidades no trânsito, incluindo as que causam poluição sonora.

“Estamos fiscalizando toda a cidade. Organizando o espaço público e combatendo irregularidades. Vamos dar um fim definitivo nisso: todos esses escapamentos vão ser destruídos e quem continuar insistindo no erro vai ver as consequências acontecendo, porque cada ação é um passo para colocar Belém em ordem”, enfatizou o prefeito Igor Normando.

A destruição dos mil escapamentos está respaldada no Artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que considera grave a infração de conduzir veículo com o sistema de escapamento adulterado, prevendo multa de R$ 195,23 e a apreensão do veículo.

Fonte e imagens: Agência Belém