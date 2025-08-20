quarta-feira, agosto 20, 2025
Prazo para Organizações Solicitarem Espaço na Green Zone da COP30 Termina em 31 de Agosto

Organizações de diversos setores têm até 31 de agosto para enviar o formulário de intenção e manifestar interesse na montagem de pavilhões na Green Zone da COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA).  Essa etapa marca o início do processo de seleção dos estandes, que dará visibilidade internacional às instituições participantes.

A Green Zone será composta por áreas temáticas voltadas a tópicos estratégicos para a agenda climática, como financiamento sustentável, inovação, biodiversidade, juventude, tecnologias limpas, entre outros.  O espaço funcionará como uma vitrine global de soluções e experiências, projetada para promover diálogo, inovação e engajamento entre diferentes setores.

Podem participar entidades comprometidas com a ação climática e o desenvolvimento sustentável, incluindo governos locais e regionais, organismos multilaterais, comunidades tradicionais, universidades, centros de pesquisa, além de representantes do setor público e privado.  Essa diversidade é considerada essencial para fomentar a colaboração em torno da crise climática.

Localizada ao lado da Blue Zone, área restrita da conferência sob coordenação da ONU, reservada a delegações oficiais credenciadas, a Green Zone garante visibilidade ampliada, contato direto com autoridades de alto nível e a chance de estabelecer parcerias internacionais estratégicas.

 Como Participar

O processo de seleção segue cinco fases:

1. Envio do formulário de interesse: Até 31 de agosto.

2. Triagem inicial: Pelo comitê organizador.

3. Análise detalhada: Das candidaturas pré-selecionadas.

4. Decisão final e notificação dos aprovados.

5. Confirmação do espaço: Para os selecionados.

O objetivo é assegurar diversidade de atores, relevância temática e alinhamento às diretrizes da conferência.

 Tipos de Estruturas Disponíveis

As organizações podem optar por dois tipos de estrutura:

Pavilhões padronizados: Disponíveis nos formatos bronze, prata e ouro, com valores que variam entre US$ 1.250 e US$ 1.500 por metro quadrado, incluindo layout, mobiliário básico e comunicação visual integrada.

Pavilhões customizados: Permitem cenografia exclusiva, acompanhada pela equipe técnica do evento, com investimento definido caso a caso, sem preço mínimo ou máximo estipulado.

Além do espaço, os expositores terão acesso a um portfólio de produtos e serviços extras, como fornecimento de alimentos e bebidas, design de comunicação, mobiliário, intérpretes e recepcionistas, aluguel de imóveis e veículos, além de ativações de marketing e experiências imersivas.  Esses serviços poderão ser contratados diretamente na plataforma oficial, tanto para estandes padronizados quanto para os customizados.

Para mais informações e para enviar o formulário de intenção, acesse o site oficial da COP30.

