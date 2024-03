Prefeitura de Belém reúne vários órgãos municipais para lembrar o Dia Internacional de Luta das Mulheres

Vários órgãos da Prefeitura de Belém se uniram neste mês de março para realizar uma série de ações pelo Dia Internacional de Luta das Mulheres, 8 de março. Para isso, uma extensa programação voltada às mulheres do município está fechada, com o objetivo convocar cada moradora da cidade a fazer parte desta mobilização para garantir seus direitos constitucionais e combater as mais diversas violências.

As ações são direcionadas em vários eixos, como saúde, educação e segurança, e têm como proposta garantir assistência às mulheres e promover debates na busca de implementação de políticas públicas voltadas elas.

Além das ações de atenção e cuidado, a Prefeitura fará a entrega da viatura lilás da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal e, além disso, intensifica apoio às ações valorização ao trabalho das servidoras municipais, as de cidadania, vai reativar o Conselho Municipal da Mulher, fará entrega do aplicativo SOS Manas e a certificação de alunas do Programa Donas de Si.

A programação da Prefeitura de Belém dedicada às mulheres neste mês de março são articuladas pelo GT Mulher, no qual a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) é responsável por sua articulação.

Sandra Cruz, coordenadora da Combel, lembra que pasta atua para o desenvolvimento de políticas das mulheres que vivem na capital paraense e atua de forma integrada a outros órgãos municipais, voltados para execução de ações conjuntas destinadas ao público feminino. Ela ressalta que todas as ações serão feitas de forma descentralizada. “O intuito é oferecer um serviço de atenção integral à mulher, uma meta do programa municipal É das Manas”, destaca.

No dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, a Agência Distrital de Icoaraci realizará uma ação social para promover o acesso das pessoas a emissão de documentos básicos, cuidados com a saúde, atendimento social e lazer, em prol dos moradores da 2ª Vila dos Inocentes e entorno.

Nos dias 14 e 26 de março, o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) realizará uma ação cidadã com a participação de vários órgãos municipais. Entre os serviços oferecidos: distribuição de vacinas, planejamento reprodutivo, Práticas Integrativas e Complementares (PCIs), verificação de pressão e glicemia, dignidade menstrual, orientação sobre aproveitamento integral dos alimentos, orientação nutricional, confecção de turbantes, assessoria jurídica gratuita para mulheres, entrega de mudas de plantas, roda de conversa sobre os tipos de violência doméstica e divulgação do programa Donas de Si.

Para o dia 21 de março, está previsto no Hotel Beira Rio a entrega de 314 certificados pelo Programa Donas de Si, o qual contabiliza, atualmente 2.530 pessoas qualificadas. Além disso, a programação contará com apresentação cultural, relato de experiências, sorteio de brindes e coquetel.

Ainda para este mês, a Guarda Municipal receberá uma viatura Lilás da Patrulha Maria da Penha, para ampliação e fortalecimento das ações de enfrentamento à violência doméstica e contra a mulher no município.

“A coordenadoria pensou nessas ações para que a programação ocorra de forma mais descentralizada e percorra os diversos distritos e bairros da cidade, chegando ao maior número de mulheres possível. As ações têm como objetivo promover a assistência integral de direitos para as mulheres de Belém”, finaliza a titular da Combel, Sandra Helena.

Programação do Dia Internacional da Mulher

Ação Social – Bem Estar das Mulheres

Data: 07 de março

Local: Igreja Cristo Vida (2ª Vila dos Inocentes, Estrada Velha do Outeiro, bairro da Campina – Icoaraci)

Horário: 8h às 12h

Serviços: promover o acesso das pessoas, principalmente as mais carentes, a emissão de documentos básicos, cuidados com a saúde, atendimento social e lazer em prol dos moradores da 2ª Vila dos Inocentes e entorno.

Marcha Pela Vida das Mulheres: da Amazônia à Palestina, nenhuma à menos.

– Data: 8 de março

– Local: Praça da República

– Horário: 8h.

Ação Alimentação Saudável – Avaliação Nutricional e Palestra

– Data: 8 de março

– Local: Escola Maria Madalena Travasso (Mosqueiro)

– Horário: 9h às 13h

Ação Cidadã – Cremação

– Local: rua São Miguel, nº 855 – Cremação

– Data: 14 e 26 de março

– Serviços: serviços de saúde (vacinas, planejamento reprodutivo, PCIs e verificação de pressão e glicemia), dignidade menstrual, orientação sobre aproveitamento integral dos alimentos, orientação nutricional, confecção de turbantes, assessoria jurídica gratuita para mulheres, entrega de mudas de plantas, roda de conversa sobre os tipos de violência doméstica e divulgação do programa Donas de Si.

Entrega de Certificados do Programa Donas de Si

– Local: Hotel Beira Rio

– Datas: 21 de março

– Horário: 8h

– Serviços: entrega de certificados para 314 mulheres pelo Programa Donas de Si

Texto: João Neto

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Combel