Preparatório Intensivão da UEPA abre inscrições: chance de reforçar os estudos para o Enem em tempo recorde

Atenção, concurseiros do Enem: o Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (UEPA) acaba de divulgar as inscrições para o Intensivão Alternativo 2025, uma oportunidade imperdível para quem busca um reforço final antes da prova.

A proposta é simples e eficiente: revisar os conteúdos mais importantes e resolver questões em ritmo acelerado. As inscrições serão abertas no dia 30 de agosto, com um processo seletivo totalmente online. No mesmo dia, os candidatos preencherão um formulário e responderão a 34 questões objetivas tudo para testar seus conhecimentos sobre as matérias que mais caem no exame .

Podem se inscrever estudantes que já concluíram o ensino médio ou que ainda cursam o 3º ano do ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais de escolas privadas. São apenas 120 vagas disponíveis, selecionadas pelos resultados da prova de seleção, com prioridade para estudantes mais velhos em caso de empate .

As aulas começam no dia 6 de setembro e serão realizadas até novembro, em formato presencial, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) do Campus I da UEPA, em Belém. A matrícula ocorrerá no dia 31 de agosto, permitindo aos aprovados concretizarem sua vaga pessoalmente basta apresentar documentos comuns como RG, CPF e comprovante de escolaridade .

Esse Intensivão representa uma reta final poderosa para os estudantes que já se dedicaram ao longo do ano. É um impulso extra, com orientação qualificada, para reforçar o aprendizado e entrar no Enem com confiança.

Se você está focado em garantir uma boa preparação para o Enem, vale ficar de olho no perfil @cursinhoalternativouepa no Instagram é lá que será divulgado o formulário, a prova de seleção e os resultados!

Imagem: Agência Pará