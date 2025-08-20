quarta-feira, agosto 20, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Preparatório Intensivão da UEPA abre inscrições: chance de reforçar os estudos para o Enem em tempo recorde

Atenção, concurseiros do Enem: o Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (UEPA) acaba de divulgar as inscrições para o Intensivão Alternativo 2025, uma oportunidade imperdível para quem busca um reforço final antes da prova.

A proposta é simples e eficiente: revisar os conteúdos mais importantes e resolver questões em ritmo acelerado. As inscrições serão abertas no dia 30 de agosto, com um processo seletivo totalmente online. No mesmo dia, os candidatos preencherão um formulário e responderão a 34 questões objetivas  tudo para testar seus conhecimentos sobre as matérias que mais caem no exame .

Podem se inscrever estudantes que já concluíram o ensino médio ou que ainda cursam o 3º ano do ensino médio em escola pública  ou bolsistas integrais de escolas privadas. São apenas 120 vagas disponíveis, selecionadas pelos resultados da prova de seleção, com prioridade para estudantes mais velhos em caso de empate .

As aulas começam no dia 6 de setembro e serão realizadas até novembro, em formato presencial, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) do Campus I da UEPA, em Belém. A matrícula ocorrerá no dia 31 de agosto, permitindo aos aprovados concretizarem sua vaga pessoalmente  basta apresentar documentos comuns como RG, CPF e comprovante de escolaridade .

Esse Intensivão representa uma reta final poderosa para os estudantes que já se dedicaram ao longo do ano. É um impulso extra, com orientação qualificada, para reforçar o aprendizado e entrar no Enem com confiança.

Se você está focado em garantir uma boa preparação para o Enem, vale ficar de olho no perfil @cursinhoalternativouepa no Instagram  é lá que será divulgado o formulário, a prova de seleção e os resultados!

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Jovem é assassinada no Rio; polícia apura se morte foi por negar pedido de traficante.
Próximo artigo
Sespa reforça ações e convoca toda a população para combater o Aedes aegypti

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,869FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315