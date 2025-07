Procurado pela Interpol por tráfico internacional é preso em Belém

Foragido nigeriano é acusado de enviar cocaína para quatro países; ele aguardará extradição no sistema penitenciário do Pará

Um homem de nacionalidade nigeriana, procurado pela Interpol por envolvimento com tráfico internacional de drogas, foi preso na madrugada desta quinta-feira (31) no Aeroporto Internacional de Belém, ao tentar embarcar em um voo com destino a São Paulo.

Contra ele havia um alerta de difusão vermelha, emitido pela Argentina, onde é acusado de participação em quatro remessas de cocaína enviadas por encomendas postais para Índia (Déli), França (Paris), Tailândia (Bangkok) e Holanda (Roterdã).

Segundo a legislação argentina, o crime é enquadrado como “contrabando de exportação de substância estupefaciente”, equivalente ao tráfico internacional de drogas no Brasil, cuja pena máxima pode chegar a 12 anos de prisão.

Prisão e extradição

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário do Pará, onde aguardará o processo de extradição para a Argentina. Lá, deverá responder judicialmente pelos crimes atribuídos.

O preso já era conhecido das autoridades brasileiras. Em 2020, ele foi detido durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas, quando foi flagrado com grande quantidade de drogas e apontado como membro de uma organização criminosa internacional, suspeita de atuar na entrada de cocaína pela fronteira com a Colômbia e na distribuição da droga para outros continentes.

Alerta internacional

A difusão vermelha é uma ferramenta de cooperação internacional da Interpol, utilizada para alertar as autoridades de mais de 190 países sobre foragidos internacionais, permitindo que sejam localizados e detidos até a conclusão dos trâmites de extradição.

Imagem: Policia Federal PF