Remo vence o América-MG por 1 a 0 e cola no G4 de acesso à Série A

O Clube do Remo padeceu bastante, mas conseguiu segurar a vitória diante do América-MG no sábado, 09, na casa do adversário, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou em 1 a 0 com um gol de pênalti marcado por Marrony nos minutos iniciais, mantendo a invencibilidade de 23 anos do Leão diante do Coelho.

O Leão, agora, tem 33 pontos e está na quinta posição na tabela da Segundona. Colado no G4 de acesso à Série A do Brasileiro. O próximo jogo do Leão será no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, no próximo sábado, 16, contra o Botafogo-SP pela 22ª rodada da competição. A partida também será transmitida pela Marajoara e portal do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

PRIMEIRO TEMPO

Com confiança para manter a invencibilidade diante do América-MG. Foi assim que o Remo entrou em campo e, logo aos dois minutos, Marrony puxou um rápido contra-ataque e encontrou Matheus Davó, que avançou em direção ao gol, mas foi derrubado pelo goleiro Matheus Mendes. A arbitragem marcou pênalti, e Marrony não desperdiçou: cobrou com precisão e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ no Estádio Independência. Remo 1 X América-MG 0.

O Coelho partiu para o ataque em reação ao gol sofrido. William Bigode teve duas boas oportunidades para chegar à área e tentar empatar, mas desperdiçou ambas as chances. Pressionando, o América seguiu dominando o campo azulino. Em mais uma das investidas, Miquéias arriscou um forte chute de fora da área, mas Marcelo Rangel defendeu e mandou para escanteio.

Nathan Santos puxou o contra-ataque e acionou Nicolás Ferreira pela esquerda. Ele cruzou para Pavani, que cabeceou mal e mandou a bola pela linha de fundo. Pouco depois, o meia do Leão sentiu o posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Pedro Castro.

O América manteve o controle da partida com mais posse de bola, ao passo que o Remo se limitava a explorar contra-ataques, perdendo a chance de impor seu ritmo mesmo em vantagem. Apesar disso, o time azulino não sofreu grandes sustos.

SEGUNDO TEMPO

A partida começou intensa após o intervalo. Ao primeiro minuto, o América-MG quase empatou, mas Marcelo Rangel defendeu a finalização de Figueiredo, que já estava em posição de impedimento. Pouco depois, o Remo respondeu ao avanço do Coelho com um cruzamento que Davó não alcançou, e Ricardo Silva afastou para escanteio.

Marrony, destaque azulino no primeiro tempo, sentiu lesão e deu lugar a Janderson, que não decepcionou ao entrar em campo e quase ampliou o placar para o Leão ao receber livre na área do América, mas foi parado por Ricardo Silva, que novamente afastou o perigo para escanteio. Em uma invertida do Coelho, Figueiredo conseguiu atravessar a área do Leão, mas parou novamente no paredão Marcelo Rangel.

Mais ligado na partida, o Remo voltou a pressionar na área adversária. Felipe Vizeu antecipou o zagueiro e sofreu falta, mas o árbitro decidiu não marcar o pênalti. Com maior controle do jogo, o Leão buscou o segundo gol da noite, enquanto a defesa do América conseguiu afastar os perigos e criar contra-ataques que ameaçaram o time azulino.

Nos minutos finais, o América mostrou crescente desespero para buscar o empate, mas o Remo segurou firme o resultado conquistado no primeiro tempo. A partida terminou em 1 a 0 para o Leão, que garantiu os três pontos na rodada e se reabilita após a última derrota.

Da Redação/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo