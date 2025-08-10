domingo, agosto 10, 2025
Colisão frontal entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta causou 11 mortes e feriu 46 pessoas, no km 648 da BR-163, no Estado do Mato Grosso, na noite de anteontem, sexta-feira, 08. Entre os feridos, 12 se encontram em estado grave, de acordo com a concessionária Nova Rota do Oeste.

Segundo o portal G1, o ônibus tinha como destino a cidade de Sinop. Entretanto, ao passar por uma curva na rodovia, o motorista invadiu a faixa contrária e colidiu com a carreta carregada com caroço de algodão. O ônibus tinha dois andares e transportava 66 pessoas na ocasião do acidente.

Entre os 12 feridos em estado grave, está o motorista da carreta. Outros 26 se encontram em estado moderado, e 8 tiveram ferimentos leves.

Responsável pelo ônibus, a Rio Novo Transportes lamentou e disse ter criado um canal de comunicação exclusivo para prestar atendimento às vítimas.

Os corpos estão sendo identificados e periciados.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

