Salinas realiza o 6º Desafio das Dunas nesse sábado, a partir das 17 horas

O Desafio das Dunas 2024, que acontecerá no dia 30 de novembro, em Salinópolis, no nordeste do Pará, está se preparando para sua sexta edição com uma série de novidades e emoções para os participantes. Este ano, o evento traz uma mudança importante no percurso: ao invés de iniciar pelas dunas, como nas edições anteriores, os corredores começarão a prova pela praia, terminando nas dunas, proporcionando uma nova perspectiva e mais desafios para os atletas.

A largada e chegada será às 17h, a partir do Ribas Grill, oferecendo a oportunidade de correr durante o pôr do sol, criando uma experiência única e inesquecível. Após o evento, a celebração continua com um show na Barraca Ribas Grill, onde atletas e público poderão relaxar e curtir a festa.

O Desafio das Dunas é coordenado por Ricardo Corrente, que vem se destacando pela organização impecável e pela busca constante de inovação para tornar o evento ainda mais especial a cada edição. Sob sua liderança, o evento se consolidou como uma das grandes competições do Estado e um importante ponto de fomento para o turismo local.

A competição premiará as três primeiras colocações em cada categoria — masculina, feminina e equipes — com prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas. Esse incentivo atrai corredores de todo o Brasil, que buscam não só a superação pessoal, mas também a chance de conquistar um prêmio em uma das provas mais emblemáticas da região.

O evento é muito mais que uma corrida, é uma verdadeira celebração do esporte, da natureza e da cultura local. Prepare-se para viver uma experiência única, onde a superação se encontra com a beleza de Salinópolis.

Além disso, já estão abertas as inscrições para a 5ª Corrida da Virada de Salinópolis, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2024. A largada será às 6h, na orla do Maçarico, oferecendo aos participantes a oportunidade de iniciar o novo ano com muita energia e superação. O evento é organizado por Walmir Seabra e Ricardo Corrente, com informações e inscrições já disponíveis para os interessados em participar desta tradicional corrida de fim de ano. Mais informações e inscrição: www.correnterunning.com.br

Texto: Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato aérea/assessoria do evento