A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) anunciou na quarta-feira, 22, a abertura de mais um edital para o credenciamento de profissionais (pessoas físicas) e empresas especializadas em serviços de pediatria sob regime de plantão. O processo, conduzido de forma eletrônica, visa atender às demandas do Hospital Municipal de Santarém e do Pronto Socorro Municipal, conforme estabelecido nas legislações vigentes. Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo no site www.portaldecompraspublicas.com.br.