Saúde e dignidade para catadores: um compromisso social de impacto

A Natura anuncia o lançamento de um programa pioneiro de benefícios voltado à saúde e ao bem-estar de catadores e cooperados que integram seu ecossistema de fornecimento de materiais reciclados. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a AVUS Saúde, tem como objetivo ampliar o acesso desse público e de suas famílias a serviços de saúde e cidadania, reforçando o compromisso da empresa com a dignidade e a valorização dos trabalhadores que fazem parte de sua cadeia de valor.

O programa oferece adesão gratuita e sem mensalidade. Todos os custos fixos são financiados pela Natura, permitindo que os beneficiários paguem apenas quando utilizarem os serviços, sempre com valores acessíveis. Por meio do aplicativo da Avus, os participantes podem agendar consultas presenciais a partir de R$ 59,90, atendimentos online a partir de R$ 54 (com plantão 24h de clínico geral), exames laboratoriais e de imagem com até 75% de desconto, medicamentos com redução de até 80% em farmácias credenciadas e atendimento odontológico com avaliação gratuita e até 40% de desconto para procedimentos.

Além dos serviços de saúde, o programa disponibiliza apoio social e psicossocial por meio de três centrais de atendimento:

● Ângela: canal do Instituto Natura que acolhe mulheres em situação de violência e encaminha para assistência psicológica, social e jurídica.

● Central Social: orientação com assistentes sociais sobre direitos, cidadania e planejamento familiar.

● Ligue Câncer: serviço do Instituto Oncoguia com patrocínio do Instituto Avon que oferece suporte e informação a pacientes oncológicos e familiares.

Cada beneficiário pode incluir até quatro dependentes, o que permite ampliar o alcance para até 15 mil pessoas. As cooperativas aptas a participar do programa são aquelas que fornecem materiais reciclados pós-consumo para a cadeia da Natura. O programa terá um primeiro ciclo de um ano, com todos os custos mensais cobertos pela Natura. Ao final desse período, a continuidade será avaliada com base na adesão e satisfação dos beneficiários, podendo ser ajustada ou expandida.

Para facilitar o acesso, aos catadores que não possuem conexão domiciliar de internet, as cooperativas disponibilizarão acesso Wi-Fi, e eventuais dificuldades técnicas poderão ser resolvidas pela central de atendimento da Avus. As cooperativas também serão apoiadas nesse processo pela Natura.

IMPACTO POSITIVO NA CADEIA DE VALOR

A Natura participará da COP30 com intuito de compartilhar e fortalecer programas de impacto positivo para a sociedade que sejam acionáveis e escaláveis. No município de Benevides (PA), onde possui o Ecoparque, a Natura apoia o programa de logística reversa de materiais recicláveis, o Benevides Recicla, uma parceria com a prefeitura e outras organizações sociais.

É uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a dignidade e os direitos humanos em toda a cadeia de valor. Ao garantir acesso à saúde, bem-estar e cidadania para os trabalhadores da reciclagem e sua rede de afeto, geramos um impacto positivo que reverbera da cooperativa para a família e, por fim, para a própria Natura", afirma Sergio Talocchi, Gerente Sênior de Cadeias Sustentáveis na Natura.

Essa iniciativa soma-se a outras frentes da marca voltadas ao fortalecimento da cadeia de reciclagem, como o Programa Elos, que oferece bônus financeiros para cooperativas investirem em melhorias estruturais e de produtividade. Juntas, essas ações reforçam o propósito da Natura de gerar impacto positivo para as pessoas, a sociedade e o planeta.

SOBRE A NATURA

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira líder em beleza e cuidados pessoais na América Latina. É a companhia de melhor reputação do Brasil e a mais responsável em ESG pelo ranking Merco há 11 anos consecutivos. Há mais de 25 anos, por meio do relacionamento com comunidades extrativistas na Amazônia, a Natura é pioneira no uso cosmético de bioativos da sociobiodiversidade brasileira. Hoje, essa atuação gera benefícios para milhares de famílias e contribui para conservar 2,2 milhões de hectares de floresta. A Natura foi a primeira companhia de capital aberto a receber, em 2014, a certificação de Empresa B pelo B Lab, organização que reconhece globalmente negócios que combinam a geração de lucro ao impacto socioambiental positivo. Com operações em 14 países na América Latina, os produtos da marca podem ser adquiridos através das mais de 3 milhões de consultoras na região, via e-commerce, aplicativo Natura, ou nas mais de mil lojas.

