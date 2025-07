Sebrae Pará apresenta projeto da En-Zone à diretoria nacional como legado da COP 30

Em mais um passo rumo à construção do legado da COP 30, o Sebrae Pará apresentou, nesta quinta-feira (10), o projeto da En-Zone (Entrepreneurship Zone) à diretoria nacional da instituição. A reunião aconteceu em Brasília, com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, e da diretora Margarete Coelho, que receberam os diretores paraenses Rubens Magno e Domingas Ribeiro.

Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2025, a En-Zone será um espaço permanente e inédito, voltado para soluções empreendedoras sustentáveis. A proposta é posicionar os pequenos negócios como protagonistas da transformação ecológica e econômica durante e após a realização da COP 30, em Belém.

“O mundo precisa ser sustentável. Não será apenas mais uma conferência, e sim um chamado à ação para reinventar a economia com os pequenos negócios no centro dessa mudança”, afirmou Décio Lima.

Segundo Rubens Magno, superintendente do Sebrae Pará, a En-Zone será um ambiente colaborativo que irá valorizar a bioeconomia, a inovação social e o potencial empreendedor da Amazônia, mostrando que é possível gerar riqueza e preservar a floresta ao mesmo tempo. A estrutura permanecerá ativa após a conferência, tornando-se um centro de empreendedorismo e inovação sustentável na região.

Para Margarete Coelho, o projeto reforça o papel do Sebrae no incentivo à sustentabilidade na gestão dos pequenos negócios. A iniciativa entra agora na fase final de planejamento e estruturação de obras.

A expectativa é que a En-Zone se consolide como um marco do empreendedorismo sustentável brasileiro e um dos legados mais relevantes da COP 30 em solo amazônico.

Imagem: Divulgação Sebrae