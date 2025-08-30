Sedap reforça importância do descarte correto de resíduos eletrônicos

Junto com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e a Semec, a campanha arrecadou diversos produtos que têm componentes nocivos ao meio ambiente

Por Camila Botelho (SEDAP)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos (Abree), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), participaram de uma ação voltada a conscientizar a população sobre a importância de descartar materiais eletrônicos em desuso de forma correta, além de garantir a destinação adequada. A arrecadação ocorreu neste sábado (30), na Praça da República.

A campanha começou com uma gincana de arrecadação em cinco escolas municipais de Belém. Neste sábado, em um drive-thru com participação de empresas do setor e comunidades locais, foram recebidos celulares, fones de ouvido, geladeiras, máquinas de lavar, aparelhos de ar-condicionado, televisores, secadores, batedeiras, fogões, micro-ondas, ferramentas, equipamentos de informática, rádios, videogames e consoles e outros objetos.

Equipes da Sedap e Abree

Destinação específica – A engenheira agrônoma Márcia Tagore, representado a Sedap, disse que o objetivo foi atender à demanda da Abree, associação que trabalha com eletroeletrônicos, fazendo uma ação envolvendo escolas para sensibilizar os alunos e a sociedade em geral sobre a importância do descarte de resíduos eletroeletrônicos. “Nós entendemos que essa campanha ajuda a conscientizar que esses produtos têm contaminantes, e que precisam de destinação específica, assim como agrotóxicos. Já é uma ação que nós desenvolvemos diretamente. A maior parte dos eletroeletrônicos tem resíduos que acabam prejudicando o ambiente. Nós entendemos que foi uma ação muito positiva, não só por conta da parceria, mas porque a gente entende que o processo de educação faz parte da nossa rotina, não só como Secretaria de Estado, mas como cidadã”, explicou Márcia Tagore.

Um dos participantes da ação, João Gabriel, disse que “essa iniciativa é muito importante, tanto para o meio ambiente quanto para a proteção das pessoas que coletam o lixo, porque produtos como esses podem, às vezes, ser tóxicos”.