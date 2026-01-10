Sefa apreende em Cachoeira do Piriá duas máquinas avaliadas em R$ 650 mil

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam ontem, sexta-feira, 09, uma escavadeira hidráulica, avaliada em R$ 390 mil, e uma pá carregadeira, que custa R$ 260 mil, provenientes do Rio Grande do Norte e destinadas ao Pará.

“As máquinas estão avaliadas em R$ 650 mil, e eram transportadas com documentação fiscal irregular. Durante a fiscalização, os documentos apresentados indicavam a operação como remessa de bens do ativo imobilizado. No entanto, a análise da documentação e das informações prestadas apontou indícios de que a natureza declarada não correspondia à realidade dos fatos, pois as empresas destinatárias possuem como atividade econômica principal a produção e o comércio de produtos de carne, não exercendo atividades de prestação de serviços, locação ou comercialização de máquinas e equipamentos. Isso levou a suspeita de que a operação estaria sendo utilizada para dissimular uma venda, com o objetivo de evitar o recolhimento do imposto devido”, informou o coordenador Gustavo Bozola.

Os fiscais lavraram o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), cobrando o imposto e a multa previstos na legislação tributária vigente, totalizando R$ 222.300,00.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias