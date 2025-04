Semana dos Povos Indígenas terá atividades lúdicas promovidas pelo “Espaços Abertos”

Crianças indígenas e suas famílias encontram um espaço acolhedor com jogos e recreação no evento do Hangar, em Belém, oferecido pelo projeto da Fundação ParáPaz.

O Hangar, na capital paraense, se transforma em um espaço de acolhimento e integração para crianças indígenas e suas famílias durante a Semana dos Povos Indígenas (14 a 16 de abril), graças ao Projeto ‘Espaços Abertos’ da Fundação ParáPaz.

Afeto, brincadeiras e descobertas são os pilares da programação, que inclui jogos educativos, oficinas de arte e contação de histórias, promovendo momentos de união e aprendizado.

Iniciada nesta segunda (14), a Semana dos Povos Indígenas, uma realização do Governo do Pará via Sepi, tem como tema “Aldeando a COP 30”. O evento gratuito, com atividades a partir das 9h, foca na preparação das lideranças indígenas para a COP 30, que Belém sediará em 2025.

Foto: Divulgação