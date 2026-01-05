segunda-feira, janeiro 5, 2026
POLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: Suspeito de furto é agredido por familiares após crime em Curuçá

Caso ocorreu na localidade de Valentim; homem teria subtraído R$ 900 de parentes.

Um homem suspeito de furtar R$ 900 em espécie foi alvo de agressões físicas na noite de ontem, na localidade conhecida como “Igarapé do Tubo”, em Valentim, município de Curuçá, no nordeste paraense.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem teria sido identificado como o autor do furto do valor pertencente a membros da própria família. Revoltados com a situação, os familiares confrontaram o suspeito, resultando em um tumulto e agressões físicas. Até o momento, não há informações sobre o acionamento oficial da Polícia Militar ou o estado de saúde do envolvido após o ocorrido.

