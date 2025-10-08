Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntos em clima romântico na fazenda e confirmam rumores

Depois de semanas de especulações, Zé Felipe e Ana Castela finalmente deram indícios visíveis de que não estão mais apenas na “fase de rumores”. Eles publicaram fotos em que aparecem abraçados em uma fazenda, com legenda simples apenas um emoji de coração e roupas combinando, reforçando o clima romântico.

O registro foi feito na fazenda da cantora, o que adiciona simbolismo ao momento: ela, conhecida por sua ligação com o universo rural (“Boiadeira”), e ele, herdeiro da música sertaneja, transitam bem nesse cenário. Os fãs reagiram com entusiasmo, chamando o casal de “casalzão do agro” e comemorando a “nova fase” dos artistas.

Apesar de as imagens darem corpo às especulações, nenhum dos dois confirmou formalmente o namoro até o momento. Mas em entrevistas recentes, Zé Felipe já falou sobre estar “feliz” e em uma fase leve, enquanto Ana declarou que não pretende “pular etapas” apenas pela pressão da internet.

Outro detalhe que chamou atenção foi a roupa utilizada por Zé Felipe: um moletom personalizado com o nome de Ana e elementos visuais ligados a ela. Isso reforça ainda mais a narrativa de que os artistas caminham para oficializar esse novo capítulo juntos.

Imagem: Reprodução instagram