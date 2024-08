Superlua azul: Fenômeno acontece nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19), a chamada superlua azul poderá ser vista de qualquer lugar do Brasil, sem a necessidade de um equipamento. A previsão é que ela apareça a partir das 15h25, porém a melhor visualização será ao anoitecer.

O fenômeno ocorre quando a lua está em fase cheia e coincide com o perigeu, período em que ela se aproxima da Terra e parece maior e mais brilhante.

A observação deve ser feita em locais sem nebulosidade. O evento acontece uma vez a cada dois anos.

A superlua azul não recebeu esse nome por causa da cor, mas sim por conta de uma referência em relação à segunda lua cheia em um mês ou quatro luas cheias em uma estação, segundo o jornal The Independent.

A lua aparece cheia por três dias, desde domingo (18) até a manhã de quarta-feira (21). Para países da Ásia, a superlua azul já está sendo vista, conforme transmissão feita pelo The Independent. As informações são da Nasa e do G1.

