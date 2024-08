Belém sedia a I Palmacon para debater a cadeia produtiva de palma

Belém irá sediar, em outubro, no Hangar Centro de Convenções, a I Conferência Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma – Palmacon. O evento é uma realização Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma – Abrapalma, organização da America Support Services. A conferência irá acontecer nos dias 23 e 24, época em que a capital estará bem movimentada em função do Círio de Nazaré.

A Palmacon é o principal evento brasileiro do segmento de palma e nesta edição irá contemplar uma área de Conferência com painelistas (nacionais e internacionais) e uma exposição de empresas da cadeia produtiva da palma.

A conferência tem os objetivos de difundir conhecimentos sobre a palma nas diversas etapas da cadeia produtiva: agricultura, industrialização e derivados do óleo (alimentos, cosméticos e energia); debater a importância da Palma como combustível renovável no contexto da integração energética e da COP 30; difundir inovações tecnológicas aplicadas as atividades de Palma; e promover a geração de negócios entre empresas da cadeia produtiva.

PÚBLICO-ALVO

A Palmacon 2024 é direcionada a um público diversificado, incluindo investidores e empresários do setor de palma; profissionais que atuam nas empresas da cadeia produtiva da palma (operadoras e fornecedores); representantes de instituições governamentais (federal, estaduais e municipais); representantes de instituições financeiras e de fomento; e comunidade acadêmica e tecnológica (professores, pesquisadores e alunos)

ESTRUTURA DO EVENTO

A Palmacon 2024 será realizada no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia em Belém (PA). O evento terá uma Conferência com mais de 15 painelistas (nacionais e internacionais), que debaterão sobre diferentes temas do segmento da palma (Mercado, Política Públicas, Produtividade, Inovação e Sustentabilidade) e uma exposição com mais de 30 empresas da cadeia produtiva da Palma (Operadoras e Fornecedoras).

O evento oferece uma oportunidade única para quem deseja estar na vanguarda do setor de óleo de palma. Com uma programação rica em conteúdo, o evento é o lugar ideal para aprender sobre as últimas tendências, conhecer novas tecnologias e fazer networking com os principais atores do segmento (Empresas, Instituições Governamentais, Instituições Acadêmicas e Financeiras).

