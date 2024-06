Reviravolta! Gracyanne volta a morar com Belo. Entenda tudo!

Senta que lá vem história! Belo e Gracyanne Barbosa já estão na maior paz, inclusive, morando juntos. Amigos que frequentem a vida dos dois, contaram ao titular deste portal de notícias que eles voltaram a ficar próximos nas últimas semanas, já conversara bastante, contudo, não reataram o casamento. O que chama atenção no caso, é que eles já estão até transando.

O fim do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi confirmado por eles ao portal LeoDias em abril. No mesmo dia, nossa reportagem também confirmou que Gracyanne havia se envolvido com seu personal trainer ainda quando vivia sob o mesmo teto do cantor de pagode.

O caso foi assunto principal nos veículos de entretenimento ao longo de várias semanas. Ambos passaram a circular sem aliança, Belo chegou a afirmar que havia comprado uma mansão para se mudar do apartamento em que vivia com Gracyanne. Mas nada disso aconteceu. Nem mesmo Gracyanne foi embora para São Paulo.

Em shows, o cantor chegou a chorar em determinados momentos, devido a sua situação que enfrentava. Já Gracyanne passou a deixar mensagens subliminares nas redes sociais e até mesmo a usar músicas do Belo em seus vídeos. Para amigos próximos a eles, era uma questão de tempo a reaproximação.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução/Divulgação