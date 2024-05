Amazônia Open divulga a lista oficial com praticamente todos os top 10 do masculino e do feminino

Competição terá atletas de nove países e será realizada em Tucuruí (PA), entre os dias 4 e 9 de junho

O Amazônia Open, que será realizado em Tucuruí (PA), entre os dias 4 a 9 de junho, teve a lista oficial divulgada e a competição terá praticamente todos os top 10 do mundo do masculino e do feminino. O evento é um dos maiores do mundo, com a maior premiação da categoria BT 400, pagando US$ 50 mil no total (R$ 270 mil) e oferecendo 470 pontos no ranking mundial para as duplas campeãs.

A dupla cabeça de chave 1 será a do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto, atuais campeões mundiais e líderes do ranking empatados. Michele Cappelletti, pentacampeão mundial, e André Baran, respectivos terceiro e quarto do mundo, formam a dupla segunda favorita. Baran é o número 1 do Brasil. O russo Nikita Burmakin, 5º, e o italiano Tomaso Giovannini, 7º, formarão a parceria cabeça de chave 3. O espanhol Antomi Ramos, bicampeão mundial e 6º, e o letão Maksmilians Andersons, 10º, jogarão pela primeira vez juntos. O número dois do Brasil, Hugo Russo, também estreia parceria com o italiano Federico Galeazzi, 18º. A única ausência é a do santista Allan Oliveira, 9º.

No feminino, as favoritas serão as italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile, respectivas quinta e terceira do mundo. Logo a seguir, as brasileiras Sophia Chow e a jovem Vitória Marchezini, de 18 anos, ambas empatadas no sexto lugar. Sofia Cimatti, 8ª, e Greta Giusti, 10ª, no momento seriam as cabeças de chave 4 seguidas pelas também italianas Giulia Gasparri, 4ª, e Ninny Valentini, 11ª, bicampeãs mundiais em 2021 e 2022. A italiana Veronica Casadei, 9ª, atua com a brasileira Marcela Vita, 14ª.

A competição principal começa no dia 5 de junho com o quali e a chave principal será disputada nos dias 6, 7 e 8 com as semis e finais sendo transmitidas pela ESPN e pelo Star Plus em parceria com o PlayBT. No dia 4 será disputado o torneio BT 50 com premiação de US$ 4 mil oferecendo mais 50 pontos com presença de Nicolas Gianotti, Mattia Spoto, Sofia Cimatti e Nicole Nobile atuando ao lado de atletas paraenses. O evento será encerrado com um BT 10 no domingo, 9.

O evento terá atletas de nove países (Brasil, Venezuela, Itália, Letônia, Espanha, França, Japão, Portugal e Colômbia).

“Estamos muito entusiasmados com a lista divulgada com quase todos os top 10, praticamente todos os top 20 confirmados. Teremos um Beach Tennis de alto nível no torneio BT 400 e uma baita oportunidade para fazer o esporte crescer em Tucuruí e todo o estado do Pará e região Norte do Brasil “, disse Luan Constantini, organizador do evento.

O evento tem o patrocínio da Mix Mateus Atacado e Varejo, a Prefeitura Municipal de Tucuruí, AMBEV e a Zeiq. O Amazônia Open conta com os apoios da Federação Paraense de Tênis e conta com as chancelas da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis.

Crédito: Divulgação/Amazônia Open / Veiga Produções / Gianotti e spoto na edição passada