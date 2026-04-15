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Tradicionais Jogos Internos marcam os 44 anos de história do Grupo Madre Celeste

O Grupo de Ensino Madre Celeste está realizando até o próximo dia 20 de abril, os seus tradicionais Jogos Internos, que este ano traz como tema “44 Anos de História: Uma geração de campeões”. A abertura, realizada anteontem, segunda-feira, 13, no Ginásio Mangueirinho, contou com apresentação de balé, desfile das equipes, rainhas dos jogos, acendimento da tocha olímpica, apresentações culturais e de dança, e revelou um momento de muita emoção com os desfiles dos atletas, que demonstraram energia, dedicação e muito espírito esportivo. Os jogos estão sendo disputados pelos alunos da educação infantil ao ensino médio.

Participaram da solenidade de abertura, a presidente do grupo Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro, o mantenedor Amintas Neto, os diretores das unidades Marambaia Joaci Lima, Cidade Nova Roseane Moreira e Tapajós Sílvia Donato, o diretor de infra-estrutura Carlos Alberto Moreira, além de coordenadores, colaboradores, professores, familiares de alunos e público em geral.

    Nilse Pinheiro, presidente do grupo Madre Celeste, falou da importância do evento para a comunidade escolar formada por centenas de estudantes. “Este é um momento especial, preparado com dedicação e carinho, que valoriza a arte, a expressão e o talento de nossos alunos. Por meio dessas apresentações, celebramos não apenas o esporte, mas também a cultura, a criatividade e o trabalho em equipe”, ressaltou a professora.

    Segundo Amintas Pinheiro Neto, o momento celebra uma história marcada por superação, união e conquistas, que teve início com seu pai, o professor Amintas Pinheiro. “São 44 anos escrevendo uma trajetória de vitórias, onde cada aluno, cada professor, equipe técnica, direção e mantenedores se tornam parte de um legado que vai muito além das quadras. Assim como na copa do mundo, onde nações se unem em torno da paixão pelo esporte, aqui também vivemos esse espírito de coletividade, respeito e garra. Cada equipe representa mais do que cores ou nomes: representa sonhos, dedicação e a vontade de ser melhor a cada dia. Formar campeões, não significa apenas levantar troféus, mas desenvolver valores como disciplina, trabalho em equipe, resiliência e fair play. São esses valores que nos preparam para os desafios dentro e fora do esporte”, observou o diretor.

    Fonte e imagens: Ascom MC

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