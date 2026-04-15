Vídeo: Homenagem gourmet! Bia do Brás usa tiara de panqueca no “Encontro” em referência à Gabi

A “danada” não brinca em serviço! Beatriz Reis, a eterna Bia do Brás, causou alvoroço na manhã desta quarta-feira (15) durante sua participação no programa Encontro. Com seu carisma inconfundível, a influenciadora decidiu homenagear Gabriela, eliminada do BBB 26 na noite de ontem (14), de uma forma, digamos, bem “gastronômica”.

Bia surgiu nos estúdios da Globo ostentando um look vibrante todo amarelo, mas o que roubou a cena foi o acessório de cabeça: uma tiara de panqueca. A escolha foi uma referência direta a uma fala de Gabi que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

“Brasil, do Brasil!”

Sempre fiel à sua essência de criar visuais icônicos com itens do cotidiano, Bia não teve medo de ser feliz e abraçou o meme. O visual amarelo e a panqueca na cabeça rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

“Só faltou o biquíni de casca de banana para o look ficar completo e o Brasil do Brasil parar de vez!”, brincou um internauta ao comentar a performance da ex-BBB.