Trânsito ganha novo desvio para obras da Nova Rua da Marinha em Belém

Nesta terça-feira (23/09), moradores de Belém devem se preparar para alterações no tráfego da Rua da Marinha. O trecho entre a Passagem Dias e a Passagem Jarbas Passarinho será interditado para dar continuidade às obras da Nova Rua da Marinha. Ao mesmo tempo, o perímetro que vai da Avenida Augusto Montenegro até a Passagem Dias também permanece fechado.

As mudanças no trânsito serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, com o objetivo de suavizar os impactos para quem circula pela área. Durante esse período, uma faixa exclusiva de estacionamento será destinada aos moradores do local, para garantir acesso e comodidade.

A Nova Rua da Marinha é um eixo estratégico de mobilidade urbana com 3,5 km de extensão que vai ligar pontos importantes da Região Metropolitana de Belém, prometendo reduzir congestionamentos, melhorar a segurança viária e diminuir tempo de deslocamento. O projeto inclui pistas duplicadas, ciclofaixa, calçadas acessíveis, iluminação em LED, sinalização vertical e horizontal, além de paradas de ônibus.

As obras são executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). A expectativa é que, uma vez concluída, a via torne-se importante legado para Belém, especialmente com a aproximação da COP30, servindo como alternativa de mobilidade e contribuindo para uma cidade mais integrada.

Imagem: Agência Pará

