terça-feira, setembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: briga por suspeita de traição em shopping de Belém viraliza e gera debate


Um episódio de violência chocou os frequentadores do Boulevard Shopping, na Avenida Doca de Souza Franco, em Belém, no início da tarde desta terça-feira (23). A confusão, que teria começado após a descoberta de uma traição, foi gravada e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, uma mulher visivelmente alterada agride um homem com tapas, socos e empurrões, em meio a gritos e xingamentos. O que mais chamou a atenção foi a reação de uma segunda mulher, que filmava a cena e incentivava a agressora, comemorando cada golpe.

O incidente gerou um debate intenso nas redes sociais sobre a violência de gênero, com muitos internautas questionando a reação das testemunhas. A principal crítica é que, se a vítima da agressão fosse uma mulher, a atitude de incentivo dificilmente seria a mesma.

A equipe de segurança do shopping agiu rapidamente para conter a situação, separando o casal e os retirando do local. Até o momento, não há informações se o homem registrou um boletim de ocorrência, e a administração do Boulevard Shopping não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Trânsito ganha novo desvio para obras da Nova Rua da Marinha em Belém
Próximo artigo
PF apreende embarcação com mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315