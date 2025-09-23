Vídeo: briga por suspeita de traição em shopping de Belém viraliza e gera debate



Um episódio de violência chocou os frequentadores do Boulevard Shopping, na Avenida Doca de Souza Franco, em Belém, no início da tarde desta terça-feira (23). A confusão, que teria começado após a descoberta de uma traição, foi gravada e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, uma mulher visivelmente alterada agride um homem com tapas, socos e empurrões, em meio a gritos e xingamentos. O que mais chamou a atenção foi a reação de uma segunda mulher, que filmava a cena e incentivava a agressora, comemorando cada golpe.

O incidente gerou um debate intenso nas redes sociais sobre a violência de gênero, com muitos internautas questionando a reação das testemunhas. A principal crítica é que, se a vítima da agressão fosse uma mulher, a atitude de incentivo dificilmente seria a mesma.

A equipe de segurança do shopping agiu rapidamente para conter a situação, separando o casal e os retirando do local. Até o momento, não há informações se o homem registrou um boletim de ocorrência, e a administração do Boulevard Shopping não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido.

