Vídeo: Grande Rio dá mole e perde Mileide Mihaile para a Unidos da Tijuca

A Unidos da Tijuca anunciou com grande entusiasmo a chegada de Mileide Mihaile como sua nova rainha de bateria, em um posto que era de Lexa. A coroação, ocorrida no sábado do dia 13 de setembro, ela mostrou todo o seu gingado e potencial, que foi oficializada no cargo desde o dia 21 de agosto.

Enquanto a Unidos da Tijuca celebra a nova aquisição, os bastidores do Carnaval questionam a decisão da Grande Rio. A escola de Caxias, que chegou a cogitar a presença de Mileide, optou por uma troca controversa, colocando a influenciadora Virgínia Fonseca no posto, uma escolha que tem gerado críticas e polêmicas nas redes sociais.

A saída de Lexa, por sua vez, foi confirmada por ela mesma, que explicou ter sido uma decisão da agremiação após a morte de sua filha. Com isso, a Unidos da Tijuca agiu rapidamente e conquistou uma rainha de bateria que já se mostrou à vontade na quadra, enquanto a Grande Rio segue em meio a debates e controvérsias sobre sua nova escolha. A Unidos da Tijuca, portanto, parece ter aproveitado a oportunidade perfeita, enquanto a Grande Rio pode ter perdido uma grande chance de ter uma rainha de bateria carismática e com samba no pé.

Mileide Mihaile teve uma participação importante na conquista histórica da Grande Rio no Carnaval de 2022. Naquela que foi sua terceira vez como musa da escola, a influenciadora fez parte do elenco que ajudou a agremiação a garantir o título inédito do Carnaval do Rio de Janeiro. A vitória representou não apenas o reconhecimento da escola, mas também o sucesso de um trabalho de equipe do qual Mileide foi peça fundamental.

Unidos da Tijuca Homenageará Carolina Maria de Jesus no Carnaval 2026



A Unidos da Tijuca já definiu seu enredo para o Carnaval de 2026: a escola de samba vai homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus, autora do clássico literário Quarto de Despejo. A escolha visa celebrar a importância de Carolina para a literatura brasileira e sua forte representatividade social.

A responsabilidade de desenvolver este enredo será do carnavalesco Edson Pereira, que terá a missão de traduzir a vida e a obra da escritora em um desfile emocionante e impactante na Sapucaí.

Fotos: Redes Sociais da artista

Se inscreva no canal: