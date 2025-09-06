Sampaoli cita mudança anímica e explica por que voltou ao Atlético-MG

Técnico argentino concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado (6), na Arena MRV

Filipe Sodré e João Marcelo Cardoso, Henrique André, da Itatiaia

De volta ao Atlético, Jorge Sampaoli foi apresentado na manhã deste sábado (6), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em sua primeira entrevista coletiva na segunda passagem, o treinador argentino citou a importância de uma mudança anímica na realidade atual do Galo.

O argentino revelou ainda que foi recebido com muita expectativa pelo elenco alvinegro. Para ele, é necessário que os atletas correspondam a vontade da torcida, alvinegra, especialmente.

“Para nós, é importante implementar rapidamente a troca de atitude, de ilusão O grupo (de jogadores) nos recebeu com muita expectativa, trabalhamos poucos dias, mas muito tempo. Vamos tentar trocar a ilusão negativa do Atlético, basicamente pela ilusão da torcida. Há uma expectativa para mudar rápido a realidade, para gerar a possibilidade de que o Atlético esteja o mais alto possível”, disse.

Na sequência, durante a mesma entrevista, Sampaoli explicou os motivos pelos quais quis regressar à Cidade do Galo. Campeão mineiro em 2020, o treinador é o primeiro argentino a acumular duas passagens pelo comando técnico do Alvinegro.

O técnico ainda ressaltou a qualidade do elenco atual do Atlético e disse que seu pensamento é similar ao da torcida, e esse fator foi decisivo para o retorno ao clube mineiro.

“Analisando o plantel, as características dos jogadores, o perfil, que se aproxima muito da minha maneira de ver o futebol. (…) Eu tenho um grande carinho por este clube (Atlético), porque em 2020 o time jogou como um queria. Há alguns jogadores que vieram comigo aqui, e isso foi decisivo na confirmação do clube (que eu queria estar). (…) Vamos tentar trocar a ideia (do elenco), porque o torcedor do Galo tem um sentimento similar ao meu. Isso foi decisivo”, pontuou.

Sampaoli de volta ao Atlético

Sampaoli assinou contrato com o Galo até o fim de 2027. Essa será a segunda passagem do treinador pelo clube alvinegro.

Entre 2020 e 2021, ele comandou o Atlético em 44 partidas, com 26 vitórias, oito empates e 10 derrotas – aproveitamento de 64,44%. No período, o clube conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2020.

Foto: Pedro Souza / Atlético