Triste e assustador: Boeing cai no Sudão e colide com destroços de outro avião

Um Boeing 727 cargueiro da Safe Air sofreu um acidente ao pousar no aeroporto de Malakal, no Sudão do Sul, depois de ter perdido o controle logo após tocar a pista do aeródromo, vindo a colidir com os destroços de um outro avião que havia sofrido um acidente em 9 de fevereiro. O caso, que está sob investigação, ocorreu há oito dias.

A aeronave, um Boeing 727-2Q9 (F) cargueiro de matrícula 5Y-IRE, foi fabricado em 1979 e havia decolado do aeroporto de Juba (HJJJ) com destino a Malakal (HJMK). A aeronave trazia suprimentos para o governo daquela região.

Segundo relatos, o fato ocorreu quando a aeronave aproximou para pouso muito abaixo do normal, tocando o solo com violência e vindo a colapsar o trem de pouso principal, derrapando sobre a pista. O Boeing 727 somente parou quando colidiu com os destroços de outro avião que havia caído ali anteriormente: um MD-82 (5Y-AXL) da African Express Airways.

Segundo a Rádio Tamazuk, sete pessoas foram retiradas dos destroços da aeronave. Uma delas teve ferimentos graves.

A assessoria de imprensa de James Odhok Oyay, governador do estado sudanês do Alto Nilo, confirmou o acidente através de nota. “O avião encontrou problemas durante o pouso e foi forçado a fazer um pouso de emergência. A aeronave derrapou na pista e colidiu com os destroços de outro avião que havia caído poucos meses antes“.

O gestor público também manifestou preocupações sobre a qualidade do aeroporto e a sua capacidade de lidar com emergências, apelando por expansões e melhorias na pista para cumprir os padrões de segurança.

