Trump fica à frente de Kamala, divulga Wall Street Journal

Donald Trump abriu uma liderança estreita na corrida presidencial, conforme eleitores adotam uma visão mais positiva de sua agenda e desempenho passado e uma visão mais negativa de Kamala Harris, segundo uma nova pesquisa do Wall Street Journal.

A pesquisa nacional aponta que Trump está liderando Harris por dois pontos porcentuais, 47% a 45%, em comparação com uma liderança da vice-presidente de dois pontos na pesquisa de agosto do WSJ, em uma cédula que inclui candidatos independentes e de terceiros. Ambas as lideranças estão dentro das margens de erro das pesquisas, o que significa que qualquer um dos candidatos pode realmente estar à frente.

A pesquisa sugere que uma enxurrada de publicidade negativa na campanha e o desempenho dos próprios candidatos minaram algumas das impressões positivas de Harris que os eleitores desenvolveram, depois que ela substituiu o presidente Joe Biden como candidata democrata.

As visões sobre Harris se tornaram mais negativas desde agosto, quando partes iguais de eleitores a viam de forma favorável e desfavorável. Agora, as visões desfavoráveis são dominantes por oito pontos porcentuais, 53% a 45%. Além disso, os eleitores dão a Kamala sua pior avaliação de trabalho como vice-presidente nas três vezes que o Wall Street Journal perguntou sobre isso desde julho, com 42% aprovando e 54% desaprovando seu desempenho.

Em contraste, as visões sobre Trump se tornaram mais otimistas. Os eleitores lembram de seu tempo como presidente mais positivamente do que em qualquer momento deste ciclo eleitoral, com 52% aprovando e 48% desaprovando seu desempenho no cargo – uma classificação positiva de quatro pontos que contrasta com a classificação negativa de 12 pontos para Harris.

Além disso, os eleitores dão a Trump uma vantagem sólida na maioria dos casos quando questionados sobre as agendas e políticas dos candidatos. Por dez pontos, mais eleitores têm uma visão favorável do que desfavorável do plano econômico do republicano para o país, enquanto visões desfavoráveis do plano econômico de Kamala superam visões positivas em quatro pontos.

*AE

Fonte: Pleno news/Fotos: EFE/EPA/ALLISON DINNER // EFE/EPA/TING SHEN/POOL