UFPA abre inscrições para pré-vestibular gratuito para maiores de 50 em Belém

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anuncia a abertura de inscrições para um curso pré-vestibular gratuito especialmente dedicado a pessoas com 50 anos ou mais que residem em Belém. O objetivo é preparar esses estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou oferecer uma oportunidade de formação continuada.

O “Projeto 50+” disponibiliza um total de 40 vagas, e o processo de inscrição requer o comparecimento presencial dos interessados.

Esta iniciativa, ligada à Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, visa acolher o crescente interesse da população com mais de 50 anos em retomar seus estudos e alcançar novas metas acadêmicas.

Dados recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam um aumento significativo na procura pelo Enem por candidatos com mais de 60 anos, com cerca de 10 mil inscritos em 2024 – o maior número desde 2020.

Este dado sublinha uma tendência notável de busca por educação e atualização intelectual entre aqueles que se aproximam ou já entraram na terceira idade.

Como Funciona o Curso

As aulas do Projeto 50+ serão ministradas presencialmente no Campus Básico da UFPA, em Belém. Os encontros ocorrerão semanalmente, às segundas e sextas-feiras, com professores e estudantes da própria universidade conduzindo as atividades.

O conteúdo programático abrangerá principalmente as áreas de matemática e linguagens, que são centrais para o Enem. Além disso, o curso oferecerá oficinas temáticas e espaços dedicados à escuta e à troca de experiências entre os participantes.

A metodologia de ensino foi cuidadosamente desenvolvida com base nas Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos e nos princípios da Educação Popular. O objetivo é criar um ambiente acolhedor que respeite o ritmo individual de aprendizado de cada aluno.

Inscrições e Documentos Necessários

As inscrições para o Projeto 50+ já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na sala do Pet-Física da UFPA (Laboratório de Ensino de Física), no horário das 8h às 17h.

Para efetuar a inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

RG (Registro Geral, Carteira de Identidade)

Comprovante de residência atualizado

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração da escola comprovando que o candidato está cursando o 3º ano do ensino médio.

Início das Aulas

O início das aulas do Projeto 50+ está previsto para o dia 26 de maio. Para obter informações mais detalhadas, os interessados podem consultar o edital disponível no site do projeto e acompanhar as novidades na página do Instagram do PET-Física UFPA.

Projeto 50+: Ação Integrada de Inclusão e Cidadania

Inscrições: Sala do Pet-Física da UFPA (Laboratório de Ensino de Física)

Horário: 8h às 17h

Documentos: RG, comprovante de residência e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula no 3º ano do ensino médio

Início das aulas: 26 de maio

Foto Reprodução: blog.ucpel.edu.br