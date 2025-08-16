Última chance de participar do Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025

Belém, 22 de julho de 2025 O prazo para se inscrever na segunda edição do Prêmio Sebrae Amazônia de Música foi prorrogado até 26 de julho (sábado). Artistas da Amazônia Legal têm essa como última oportunidade para inscrever obras lançadas em 2024 no site oficial do prêmio (previsto pelo Sebrae, Banpará, Equatorial Pará ).

Quem pode participar e como enviar

Podem concorrer músicos que atuam nos estados da Amazônia Legal, com singles, EPs ou álbuns autorais lançados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, disponíveis em plataformas digitais com ISRC válido regravações autorizadas também são aceitas. O processo é gratuito e totalmente online pelo site do prêmio .

Homenagem e prêmio

A cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de agosto, no histórico Theatro da Paz, em Belém. A cantora paraense Joelma, que celebra 30 anos de carreira, será a grande homenageada do evento .

Diversidade nas categorias e voto popular

Os artistas concorrem em multiplicidade de categorias por gênero musical como Sonoridades Amazônicas, Música de Cultura Popular, Música Urbana, MPB, Erudita, Rock, Samba/Pagode, Sertanejo/Forró, Brega, entre outros. Serão contempladas ainda categorias gerais como Artista do Ano, Artista Revelação (decidido via voto popular), Produção Musical, Melhor Clipe/Álbum Visual ou Show em Plataforma Audiovisual e Melhor Projeto de Música Infantil .

Um prêmio com identidade regional

O idealizador do prêmio, Arthur Espíndola, reforça que o objetivo é destacar a diversidade e a riqueza da cena musical local:

“A cena musical amazônica é muito rica e diversa. Quando a gente fala de Amazônia, estamos falando de muitas Amazônias… é uma forma de dar holofote para os lançamentos desses artistas que, muitas vezes, não encontram espaço em premiações nacionais.”

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, complementa:

“Queremos mostrar que a Amazônia também se expressa por meio da arte a arte está intimamente ligada ao empreendedorismo, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado.”

