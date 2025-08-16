PF erradica cerca de 120 mil pés de maconha em áreas de difícil acesso no nordeste do Pará

Nordeste do Pará, 15 de agosto de 2025 – A Polícia Federal realizou uma operação entre os dias 12 e 15 de agosto e erradicou aproximadamente 120 mil pés de maconha em áreas de floresta de difícil acesso no nordeste do Pará. A ação destruiu 15 plantações nos municípios de Garrafão do Norte, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, próximos à Terra Indígena Alto Rio Guamá (TIARG).

Operação complexa com apoio aéreo

A ação contou com a participação de mais de 50 agentes da Polícia Federal. Devido às condições adversas do terreno, a operação incluiu apoio de um helicóptero do Comando Aéreo de Operações (CAOP), que foi fundamental para que as equipes chegassem até as plantações.

Investigação em andamento

Ainda segundo a PF, os responsáveis pelos cultivos costumam abandonar as áreas antes da chegada das equipes. As plantações destruídas estão sob investigação para identificar e responsabilizar os envolvidos, incluindo possível ligação com proprietários de terras particulares. A corporação também ressaltou que o crime organizado tem frequentemente utilizado áreas da União, inclusive dentro da Terra Indígena Alto Rio Guamá, para o cultivo ilegal.

Um panorama maior

Este combate ao cultivo ilegal se insere num contexto mais amplo de enfrentamento ao tráfico de drogas no Pará. Entre janeiro e junho de 2025, as forças de segurança estaduais apreenderam quase 10 toneladas de entorpecentes (maconha e cocaína), um aumento de 37,7% em comparação ao mesmo período de 2024.

