Um k-drama da Netflix com 10 episódios de suspense para os amantes de histórias policiais

A Netflix adicionou mais um sucesso à sua lista com esta produção, e aqui contamos os detalhes.

O que você faria se a pessoa que você mais ama estivesse ligada a um crime? Esse é o dilema central de Íntima Traição, a nova série sul-coreana que chegou à Netflix e já está gerando discussões por sua intriga, tensão e reviravoltas inesperadas!

Originalmente estreada na MBC TV de 11 de outubro a 15 de novembro de 2024, a série foi ao ar todas as sextas e sábados às 21h50 e rapidamente ganhou atenção na Coreia do Sul. Agora, com sua chegada ao catálogo da gigante do streaming, Íntima Traição se prepara para conquistar o público internacional apaixonado por suspense psicológico.

Em Íntima Traição, um respeitado perito da polícia de Seul questiona os limites de sua moral quando descobre que sua filha está conectada com um caso de assassinato. No drama coreano, Jang Tae-su (Han Suk-kyu) conquistou respeito e admiração na polícia ao se tornar um dos mais habilidosos peritos de Criminal Profiling, uma técnica de investigação de análise comportamental, de todo o país.

Enquanto colabora com um caso de assassinato, ele acaba descobrindo que sua filha adolescente, Ha-bin (Chae Won-been) está envolvida no crime. Dividido entre proteger a menina e manter-se fiel aos seus princípios, Tae-su questiona tudo o que pensava sobre ética e moral.

Com atuações intensas, um cenário sombrio e uma narrativa cuidadosamente construída, Íntima Traição se junta à onda de dramas coreanos que combinaram suspense com reflexões emocionais profundas na Netflix. Se você gosta de histórias que o prendem na cadeira e desafiam suas crenças, não perca essa produção.

Reprodução Adoro Cinema