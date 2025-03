Veja as tendências de moda que vão bombar em 2025

Com a chegada de 2025, o mundo da moda continua a evoluir, trazendo novas tendências que prometem marcar presença nas ruas e passarelas. As coleções de outono-inverno das lojas internacionais oferecem um vislumbre do que pode se tornar popular no Brasil nos próximos meses. A observação de marcas renomadas e redes de fast fashion como Primark, Zara e Stradivarius revela uma série de estilos que devem ganhar destaque.

Este artigo explora as principais tendências de moda que foram identificadas em cidades como Milão, na Itália, e que têm potencial para conquistar o público brasileiro. Desde estampas ousadas até acessórios marcantes, as novidades prometem agradar aos mais diversos gostos e estilos.

Quais são as principais tendências de moda para 2025?

Entre as tendências que se destacam para 2025, o animal print continua a ser um dos favoritos. Estampas de oncinha e leopardo dominam o street style, aparecendo em roupas e acessórios. Essa padronagem versátil é uma escolha popular para quem deseja adicionar um toque selvagem ao visual.

Além de estampas de animais, outro destaque para 2025 são as estampas xadrez, principalmente nas coleções de verão. Com um ar despojado e um estilo ‘venha como você é’, o xadrez evoca o grunge e traz uma personalidade única para as peças, tornando-se uma escolha frequente em diversas marcas.

Outra tendência que se mantém forte são as cores vermelho cereja e bordô. Essas tonalidades quentes aparecem em diversas peças, como jaquetas e bolsas, trazendo um ar sofisticado e elegante para o outono-inverno. A paleta de cores também inclui variações puxadas para o vinho, ampliando as opções para os consumidores.

Quais acessórios estão em alta em 2025?

Os acessórios desempenham um papel crucial na moda de 2025. A bolsa ‘sacola’, com sua estrutura maleável e tamanho prático, é uma escolha popular. Disponível em cores sóbrias como preto e bordô, e até mesmo em animal print, esse acessório é ideal para o dia a dia.

Além disso, os laços e scrunchies continuam a adornar penteados, oferecendo diversas interpretações e acabamentos. Os braceletes chunky, tanto metalizados quanto coloridos, também estão em alta, adicionando um toque vintage e sofisticado aos looks.

Quais as tendências em acessórios?

As joias maximalistas são uma tendência que não pode ser ignorada em 2025. Peças ousadas, com muito brilho e formatos chamativos, prometem transformar qualquer visual simples em um destaque fashionista. Essas joias são ideais para quem deseja se destacar e adicionar um toque contemporâneo e sofisticado ao look.

Os óculos de sol extravagantes, com armações coloridas e formas inusitadas, também são destaque. Eles complementam tanto looks casuais quanto mais ousados, trazendo um ar de diversão e originalidade. Combine esses óculos com roupas neutras para deixar os acessórios brilharem.

Como os óculos e calçados estão se destacando em 2025?

Os óculos de lentes coloridas são uma tendência marcante, com armações que remetem aos anos 1970. Esses óculos de sol oferecem um visual retrô e divertido, ideal para quem deseja se destacar.

No que diz respeito aos calçados, as sapatilhas e kitten heels estão de volta. Com bico fino e salto baixo, esses sapatos polêmicos estão dominando as prateleiras, oferecendo conforto e estilo para diversas ocasiões.

Para os homens, 2025 traz opções de calçados que equilibram estilo e conforto. Papetes modernas continuam a ganhar popularidade, oferecendo praticidade e um visual descolado. Os mocassins são outra escolha clássica, atualizada com novos materiais e detalhes contemporâneos. Além disso, os sapatos slingback surgem como uma opção ousada, combinando elementos tradicionais com um toque moderno.

O futuro da moda em 2025?

As tendências de moda para 2025 refletem uma mistura de nostalgia e inovação, com referências a décadas passadas e a introdução de novos estilos. A diversidade de opções permite que cada pessoa encontre algo que combine com seu estilo pessoal, seja através de estampas ousadas, cores vibrantes ou acessórios marcantes.

Soft Power e estilo Boho no verão 2025

As principais tendências para o verão 2025 trazem a ideia do soft power – de usar a moda para influenciar, encantar, seduzir e enfeitiçar. É positiva e amigável às mulheres, que não precisam renunciar à sua força para serem femininas. Nessa pegada surgem tecidos fluídos, muitas referências ao estilo boho dos anos 1970, comprimentos curtíssimos, trabalho artesanal impecável e até um glamour utilitário, elevando o brilho, a customização, o maximalismo e até o xadrez, que sem parecer tão invernal, imprime personalidade.

Os desfiles das grandes capitais da moda, como Paris, Milão e Londres, reforçam esse enfoque no soft power e na relação simbiótica entre poder e delicadeza. As coleções destacadas nas passarelas desses eventos ressaltam a importância da moda como meio de expressão cultural e de identidades.

Tendências específicas do verão 2025

Veja algumas tendências para o verão 2025: Curtos em dias quentes é diminuir os comprimentos. Algo que as marcas levaram a sério, trazendo um leque de boas opções para a estação. A Loewe, por exemplo, trouxe suas modelagens fora do comum em minivestidos armados que deram um toque inovador às peças. A clássica Chanel, por sua vez, fez uma alternativa veranil aos conjuntinhos de tweed, com um casaco de crochê desconstruído e, claro, shorts curtinhos no lugar das saias lápis.

Por Roberta Patriota

Fotos: Internet Redação APP