Conheça as protagonistas que Vitória Strada viveu antes de entrar no BBB25

Entre novelas das seis e das sete, atriz estreou como protagonista em obras que movimentaram as conversas do público

No discurso do 6° paredão do BBB25, Tadeu Schmidt trouxe referências que envolvem a teledramaturgia. Em uma disputa contra Diogo Almeida e a mãe do ator, Vilma, Vitória Strada conseguiu permanecer na casa mais vigiada do Brasil, mas chegou a pensar que seria a eliminada da vez.

Acontece que o apresentador relembrou as protagonistas da atriz em obras da TV Globo, assim como fez com Almeida, para destacar que, em reality show, é impossível prever o roteiro.

Tem uma peculiaridade nesse paredão, dois protagonistas de novelas juntos que poderiam estar numa novela de época, mas estão se enfrentando na berlinda. Não era a Maria Vitória de Tempo de Amar, não era o Orlando Gouveia de Amor Perfeito, eles foram lançados ao protagonismo sem pedir. Tadeu Schmidt durante discurso no BBB25

Depois da fala de Schmidt, muitos correram para saber mais sobre os projetos de Strada fora do reality e selecionamos as principais informações para você saber por onde começar. Vale lembrar que todas as produções estão disponíveis no Globoplay.

Tempo de Amar

Vitória Strada estreou em novelas em uma trama escrita por Alcides Nogueira. Exibida no horário das seis, ela interpretou a jovem portuguesa Maria Vitória, a protagonista, ambientada na década de 1920. Nos primeiros capítulos, ela se apaixona por Inácio (Bruno Cabrerizo) e engravida dele, mas seu pai, José Augusto (Tony Ramos), a manda para um convento – obrigando ainda que a criança seja entregue para a adoção.

Maria Vitória decide vir para o Brasil atrás de Inácio e de sua filha perdida. É assim que ela conhece Vicente (Bruno Ferrari), que completa o triângulo amoroso da novela e tem vários embates com a vilã Lucinda (Andréia Horta). Tempo de Amar foi exibida entre setembro de 2017 e maio de 2018.

Na novela “Tempo de Amar” Maria Vitória dá uma surra na vilã Lucinda após descobrir que a rival inventou várias mentiras para tentar separar ela do seu amor Inácio.

Espelho da Vida

Nessa novela, com temática espírita escrita por Elizabeth Jhin, Vitória deu vida não só a uma, como duas personagens: Cris e Júlia Castelo, que viveram em dois períodos diferentes da novela.

Alain (João Vicente de Castro), que dividia o protagonismo com a estrela, é um diretor de cinema convocado para produzir um filme sobre sua cidade natal, Rosa Branca. Ele convida a namorada, Cris Muniz (Strada), para protagonizar o longa como Júlia Castelo – uma jovem que foi brutalmente assassinada em 1930.

O plot twist da trama é que Cris, na verdade, foi Júlia Castelo em sua vida passada. É assim que ela tem a oportunidade de viajar no tempo e desvendar o crime sem solução.

Simplesmente Vitória Strada como Júlia Castelo/Cris Valência, seu melhor papel na carreira, ao som de “Always”. Só quem viveu sabe.

A trama, exibida entre setembro de 2018 e abril de 2019, também contou nomes como Alinne Moraes, Kéfera Buchmann, Reginaldo Faria, Irene Ravache e Débora Ozório – que atualmente está no ar como Celeste em Garota do Momento.

Salve-se Quem Puder

Em sua terceira trama, Vitória interpretou Kyra, na novela assinada por Daniel Ortiz. Ela contracenou com Juliana Paiva e Deborah Secco em uma história que começa com o trio presenciando o assassinato de um juiz em meio a um furação no México.

Como parte do Programa de Proteção à Testemunha, além de mudar de nome e de endereço, elas precisam se mudar para a cidade de Judas do Norte, fugindo da mira dos criminosos. A novela foi pausada em março de 2020 com 54 capítulos exibidos, pelo avanço da pandemia de COVID-19, e só retornou para televisão um ano depois.

Os últimos 53 capítulos foram gravados seguindo protocolos de distanciamento social como uma obra fechada, ao contrário do que acontece normalmente com as novelas, que são escritas durante a exibição, a partir da recepção do público.

Por Romulo Santana