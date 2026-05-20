Vídeo: Cachorro é encontrado morto com sinais de maus-tratos em Santarém

Um cachorro foi encontrado morto com sinais de maus-tratos no bairro Jardim Santarém, em Santarém.

Segundo informações de moradores, o animal foi localizado na Rua Alameda 13 com um fio amarrado no pescoço e um saco plástico preso na cabeça.

A situação causou revolta entre moradores da área, que acionaram equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Polícia Militar.

O corpo do animal foi removido pela Semma.

Ainda de acordo com relatos de moradores, o cachorro pertenceria a uma moradora da região, que não foi localizada no momento da chegada das equipes. A Polícia Militar deverá retornar ao local para ouvir a versão da tutora.

Uma das hipóteses levantadas é a de que o animal possa ter morrido durante atendimento em uma clínica veterinária e posteriormente ter sido descartado de forma irregular, prática proibida pela legislação ambiental.

Caso sejam confirmados maus-tratos ou descarte irregular, os responsáveis poderão responder criminalmente e também serem multados.