Vídeo mostra resgate de tartarugas da Amazônia encontradas em porta-malas de carro na BR-230

Um flagrante chocante chamou atenção na BR-230, no Pará: tartarugas da Amazônia estavam sendo transportadas dentro de sacos no porta-malas de um carro, cujo condutor segundo as autoridades estava sem carteira nacional de habilitação. A cena viralizou após um vídeo mostrar os animais sendo retirados dos sacos e resgatados por agentes ambientais.

O resgate ocorreu durante uma abordagem de fiscalização de rotina na rodovia. Ao avistar os agentes, o motorista tentou passar despercebido, mas o conteúdo do veículo levantou suspeitas. Dentro do porta-malas, foram localizadas diversas tartarugas vivas, acondicionadas de forma inadequada dentro de sacos, em condições incompatíveis com o transporte de animais silvestres.

Os agentes de fiscalização imediatamente acionaram a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos competentes para o atendimento aos animais. As tartarugas foram retiradas com cuidado, avaliadas quanto ao estado de saúde, e encaminhadas para unidades de recuperação. O resgate mostrou a gravidade do tráfico de fauna prática ilegal que ameaça espécies nativas da Amazônia.

O motorista, além de estar sem CNH, foi autuado com base na legislação ambiental brasileira, que proíbe o transporte, captura ou comércio de animais silvestres sem autorização. A infração pode resultar em pena de multa, apreensão dos animais e outras sanções legais.

Esse episódio faz parte de uma série de operações no Pará contra crimes ambientais especialmente tráfico de fauna que buscam sensibilizar a sociedade sobre a importância de preservar a biodiversidade amazônica.

Imagem: Reprodução internet