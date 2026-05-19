Vídeo: Idoso armado assalta mercadinho em São Bernardo do Campo

Um idoso mascarado e armado foi flagrado cometendo um assalto em um mercadinho localizado na Rua Berlarmino Francisco, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo.

O caso repercutiu nas redes sociais após imagens da ação criminosa começarem a circular entre internautas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do suspeito nem sobre eventual prisão relacionada ao caso.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.