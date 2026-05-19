Vídeo: Mulher é presa após ameaçar funcionários com arma em distribuidora de Goiânia

Uma mulher de 45 anos foi presa em Goiânia após ameaçar funcionários de uma distribuidora com uma arma de fogo depois de ser impedida de usar o banheiro do estabelecimento.

Segundo relatos de testemunhas, a suspeita apontou uma pistola para os proprietários do local, mas a arma falhou no momento do disparo.

Toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o instante em que um homem consegue desarmar a mulher antes da chegada da Polícia Militar.

Ainda de acordo com informações preliminares, a suspeita teria ido até sua residência buscar a arma após se sentir humilhada com a situação.

A pistola calibre 9 mm apreendida estava registrada no nome do marido da mulher.

Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes e deverá responder por ameaça e porte de arma no contexto da ocorrência.