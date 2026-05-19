Vídeo: Empresário denuncia homem flagrado pichando muro de loja em Belém

Um empresário de Belém usou as redes sociais para denunciar um homem flagrado pichando o muro de sua loja.

Segundo o relato, esta já é a segunda vez que o estabelecimento é alvo da ação.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima do local e realiza a pichação durante a noite.

Indignado, o empresário afirmou que os prejuízos vêm se repetindo e cobrou mais fiscalização e segurança para evitar novos casos.

O caso repercutiu nas redes sociais e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.